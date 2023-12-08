На выставке «В свете рампы: художественный дивертисмент в галерее Мамонтовых» собраны в едином пространстве произведения из коллекции Мамонтовых, так или иначе связанные с театром. В первую очередь – это эскизы декораций и костюмов для театральных спектаклей, в разные периоды созданные мастерами, с именами которых связан расцвет русского искусства на родине и за рубежом: «Дон Кихот» Константина Коровина, «Дочь моря» и «Королева мая» Александра Головина, «Борис Годунов», «Свадьба Амура и Психеи», «Диана де Пуатье» Александра Бенуа, «Спящая красавица» и «Волшебная ночь» Льва Бакста, «Исламей» Бориса Анисфельда, «Половецкий пляс» Аристарха Лентулова, «Звенящий остров» Кузьмы Петрова-Водкина, целый ряд спектаклей, оформленных Мстиславом Добужинским, цветные эскизы костюмов к черно-белому кинофильму «Дело об ожерелье королевы» Юрия Анненкова.

В общей сложности на выставке показаны работы двадцати шести художников. Непосредственно театральная часть представлена двадцатью девятью спектаклями, из которых с 1905 по 1956 год одиннадцать были поставлены в России и восемнадцать за рубежом.

Особый акцент сделан на искусстве 1905–1920-х годов. И это не только сценография. Устроители выставки предлагают взглянуть на театральность шире, задуматься о богатстве содержания того, что мы вкладываем в понятие театр, помимо драматургии, музыки и хореографии.

Посетители представлены произведения разных жанров – портреты, натюрморты, пейзажи. Портрет прославленной балерины Тамары Карсавиной Натальи Гончаровой и оперной дивы Ксении Держинской в образе Ярославны Михаила Нестерова, дружеская пародия на Всеволода Мейерхольда Николая Ульянова и веселые скульптурные шаржи Кукрыниксов; загадочные пейзажи Евгения Лансере, Василия Денисова, Ивана Билибина, Николая Калмакова, «Ночное празднество» Николая Сапунова, озорная пастораль Сергея Судейкина; букеты цветов Константина Горбатова, Константина Терешковича, Сергея Судейкина, его же натюрморт с куклами и куклы Николая Ульянова; танцующие фигуры Мстислава Добужинского и «па-де-де» Николая Калмакова, танцовщица кабаре Константина Терешковича и «дунканши» Николая Чернышева; закулисная сценка раннего Михаила Ларионова, лоскутная футуристическая композиция Кирилла Зданевича. Все эти произведения, собранные вместе, как номера дивертисмента, создают ту особую атмосферу, которая знакома театралу – игра и мистификация, поэзия и красота, всплеск эмоций и ощущение праздника.

Бакст Лев Самойлович (1866–1924). «Королевский гвардеец. Мавр». Эскиз костюма к балету П. Чайковского «Спящая принцесса». 1921 г. Балет в трех актах, пяти картинах с прологом на сюжет сказки Шарля Перро. Хореография Мариуса Петипа и Брониславы Нижинской. Постановка для «Русских балетов» Сергея Дягилева, театр Альгамбра, Лондон, 2 ноября 1921. Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш, золотая краска

Калмаков Николай Константинович (1873-1955). Сказочный мотив. 1911. Бумага, акварель, белила

Бакст Лев Самойлович (1866–1924). Эскиз костюма к спектаклю «Елена Спартанская». Трагедия в 4-х актах Эмиля Верхарна Музыка Деода де Северака Постановка Александра Санина для труппы Иды Рубинштейн. Театр Шатле, Париж, 4 мая 1912 года. Бумага, гуашь, графитный карандаш, золотая краска

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960). «Грот со статуей Дианы в парке». Эскиз декорации к балету «Диана де Пуатье» на муз. Ж. Ибера для группы Иды Рубинштейн, 1933. Бумага серая, тушь, перо, акварель, карандаш

Гончарова Наталья Сергеевна (1881 - 1962). L"imperatrice (Императрица). 1931. Тушь, перо, акварель, золотая и серебряная краски

Кирилл Михайлович Зданевич (1892-1969). Футуристическая композиция. Вторая половина 1910-х - 1920-е годы. Картон, смешанная техника

Судейкин Сергей Юрьевич (1882 - 1946). Пастораль. Начало 1910-х годов. Бумага, наклеенная на картон, темпера, гуашь, графитный карандаш

Чернышев Николай Михайлович (1885 - 1973). Школа Дункан. «Дунканши» на сцене. 1926. Бумага, акварель

Судейкин Сергей Юрьевич (1882 - 1946). Павлины. 1911. Бумага, гуашь

Шухаев Василий Иванович (1887 - 1973). Королева Марго. Сатирический рисунок. 1926. Бумага, итальянский карандаш, тушь, кисть

Бакст Лев Самойлович (1866–1924). Эскиз костюма к пантомиме «Русская ярмарка». Спектакль антрепризы Марии Кузнецовой в театре «Фемин». Париж. 1922. Бумага, гуашь, графитный карандаш

Горбатов Константин Иванович (1878-1945). Сирень. 1921. Холст, масло

Терешкович Константин Андреевич (1902-1978). Букет цветов в вазе. 1920-е годы. Холст, масло

Анненков Юрий Павлович (1889 - 1974). Эскиз костюма Калиостро к фильму «Дело об ожерелье королевы». 1946. Бумага на картоне, графитный карандаш, гуашь, тушь, перо

Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957). «В офицерском собрании». Эскиз декорации к опере «Пиковая дама» в Каунасском оперном театре. 1925. Бумага, акварель, гуашь, тушь

Анисфельд Борис Израилевич (1878 - 1973). Эскиз костюма мавра к балету «Исламей» на музыку М.А. Балакирева. 1911-1912. Бумага, графитный карандаш, гуашь, бронзовая краска