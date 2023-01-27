В ТАСС прошли пресс-конференция и пресс-показ первого российско-ливанского художественного фильма «Гнев»

26 января 2023 года в ТАСС прошли пресс-показ первой российско-ливанской картины «Гнев» и пресс-конференция о культурном сотрудничестве между Россией и Ливаном. Журналисты посмотрели картину, прокат которой начнется в России 2 февраля. В ходе пресс-конференции прошло обсуждение фильма «Гнев», творческих планов режиссера, перспектив сотрудничества стран в области кинематографа, а также в других сферах культуры и туризма.

В пресс-конференции приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол Ливана в России Шауки Бу Нассар, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин и режиссер, продюсер и сценарист фильма «Гнев» Мария Иванова Сурае.

Сюжет фильма посвящен молодой жительнице Ливана Иде: она живет в небольшой деревушке, а после трагических событий в семье переезжает учиться и работать в столицу Ливана. У Иды непростые отношения с матерью, чью личность разрушает алкоголизм и собственная агрессия: женщина не вынесла обрушившегося на семью горя. В Бейруте, самом европейском городе Ближнего Востока, Ида встречает француза Ганса, который делает ей предложение, но жизнь с этим мужчиной оборачивается совсем неожиданной стороной.

Мария Иванова Сурае рассказала о работе над картиной, его выпуске в российский прокат и о премьерных показах.

— Ида — девушка, которую может жить по соседству, ее можно встретить везде. Это простой характер, но при этом он у нее есть, — рассказала Мария Иванова Сурае. —Ливан как место действия выбран неслучайно: в этой маленькой стране существуют рядом друг с другом 18 религий, люди с культурной идентичностью Запада и Востока.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал «Гнев» событием, которое выходит за рамки обычных разговоров о культурных связях с зарубежными странами.

— Эта картина — свидетельство того, что мы можем и должны работать вместе в самых разных областях культурного, научного, образовательного сотрудничества, — подчеркнул Михаил Швыдкой. — Это фильм о том, как понять другого: другого человека, другую цивилизацию, другую страну.

Михаил Швыдкой выразил мнение, что имело бы смысл заключить отдельное соглашение о совместном кинопроизводстве между Россией и Ливаном и что Ливан —очень хорошая страна для работы кинематографистов.

— После просмотра фильма «Гнев» мне стало ясно, почему картина была так высоко оценена на международных кинофестивалях, включая Карфагенский международный фестиваль кинофильмов в 2021 году. Я благодарю Марию Иванову Сурае за ее вклад в продвижение культуры Ливана в России и в мире. Мария смогла благодаря своему таланту сделать так, что человек, который смотрит этот фильм, получает эффект присутствия, — отметил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

Как отметил на пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин, просмотр картины «Гнев» дает эффект пребывания в стране, которая совсем непохожа на другие арабские страны. Режиссер очень реалистично показывает картину жизни обычной ливанской семьи. С семьей в целом, с каждым ее членов случилось много плохого, но ливанцы – сильный народ. У главной героини нет ни проклятий, ни жизни ради мести и злобы, ни желания причинять боль. Есть желание быть счастливой — чистое, доброе желание.

— Фильм показывает, как важна поддержка близких и что может случиться, если человек одинок, если пойти против своих устоев. Тема взаимопомощи и самоотдачи пронизывает весь фильм. И российскому зрителю, и ливанскому этот фильм будет по душе. Они смогут увидеть свою жизнь, свою страну с другой стороны, — сказал Александр Сорокин.

Премьерные и специальные показы картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе.

30 января — Москва, кинотеатр «Иллюзион». Фильм представят режиссер, продюсер и сценарист фильма Мария Иванова Сурае и посол Ливана Шауки Бу Нассар. После показа состоится обсуждение фильма, модератором которого станет кинокритик Егор Москвитин. Сбор гостей — в 19:00, начало показа — в 20:00.

1 февраля — Санкт-Петербург, кинотеатр «Аврора». Фильм представит Мария Иванова Сурае, После показа состоится обсуждение фильма с киноведом и антропологом Натальей Казуровой. Показ пройдет при поддержке Русско-Арабского центра межпрофильного сотрудничества. Сбор гостей — в 19:30, начало показа — в 20:30.

2 февраля, 19:30 — Санкт-Петербург, киноцентр «Ленфильм»: специальный показ при участии Марии Ивановой Сурае и Натальи Казуровой.

3 февраля, 19:00 — Казань, кинотеатр «Синема 5»: премьерный показ при участии Марии Ивановой Сурае.

4 февраля, 19:00 — Уфа, кинотеатр «Синема 5»: специальный показ при участии Марии Ивановой Сурае.

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