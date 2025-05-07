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ДомойСанкт-ПетербургВ Театральной библиотеке Санкт-Петербурга открылась выставка, посвященная театрам в годы Великой Отечественной...

В Театральной библиотеке Санкт-Петербурга открылась выставка, посвященная театрам в годы Великой Отечественной войне

editor
By editor
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Фото © пресс-служба Театральной библиотеки Санкт-Петербурга

Широкому зрителю представлены архивные документы, театральные эскизы, книги, периодические издания и другие материалы, повествующие о самоотверженной работе в годы войны театральных артистов, режиссеров, художников.

Выставка рассказывает о военной и блокадной истории Ленинградского театра музыкальной комедии, Ленинградского Городского (Блокадного) театра, Ленинградского Театра юных зрителей, агитвзвода Ленинградского Дома Красной Армии, о работе артистов Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, постановках Театра Северного флота и других театров и коллективов.

Среди экспонатов – документы и фотографии военных лет из личных архивов актеров Владислава Стржельчика и Владимира Ускова, артистки Ленинградского радио Марии Петровой, артистов балета Роберта Гербека и Натальи Сахновской, режиссера Валентина Васильева, художника Владимира Степанова. Редкие документы из своего собрания передал на выставку Санкт-Петербургский театр юных зрителей им. А.А. Брянцева.

История театральных постановок времен Великой Отечественной войны предстанет в эскизах и рисунках Александра Кетова, Александра Константиновского, Ярослава Николаева, Александра Рыкова, Ильи Сегаля, Владимира Степанова.

Впервые в рамках выставочного проекта будет демонстрироваться уникальная блокадная реликвия – дневник актрисы Ленинградского радио и Городского театра Марии Петровой. Дневник и другие документы из архива артистки, а также работы ее мужа художника Ярослава Николаева предоставлены художницей Татьяной Бароновой, внучкой М.Г. Петровой и Я.С. Николаева.

Посетители выставки получат возможность увидеть раритеты из собрания коллекционера и общественного деятеля Ивана Ананьева: концертные платья певиц Клавдии Шульженко и Веры Шестаковой.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Театральная библиотека не прекращала свою работу. Фотографии и копии архивных документов расскажут о библиотеке и блокадном подвиге ее сотрудников. Одна из выставочных витрин представит издания, увидевшие свет в дни войны, в том числе выпущенные в блокадном городе.

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