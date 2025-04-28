Художественный проект Яндекс Недвижимости про современную жилую архитектуру открылся в Санкт-Петербурге

Открытие выставки состоялось 25 апреля в Студии 42 в Севкабель Порту. Проект реализован совместно с галереей современного искусства PENNLAB Gallery.

Яндекс Недвижимость предложила современным художникам исследовать роль новых жилых архитектурных форм в жизни человека и показать красоту уже окружающей нас повседневности и городского пространства. Результаты творческих исследований известных современных авторов легли в основу проекта «Идеальные формы и живая реальность».

Проект организован сервисом Яндекс Недвижимость совместно с галереей современного искусства PENNLAB Gallery под кураторством художника и фотографа Владислава Ефимова — преподавателя, лауреата многих премий и экспонента российских и европейских музеев. Объектами съемки выступили жилые кварталы современных девелоперов, а авторами — известные художники, работающие в том числе с архитектурной фотографией.