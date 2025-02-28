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В Театре кошек Куклачёва рассказали, почему тур «Самый добрый клоун» не имеет аналогов

editor
By editor
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театр кошек куклачева
Фото © пресс-служба Театра кошек Юрия Куклачева

26 февраля Театр кошек Куклачёва принимал гостей – журналисты и блогеры два часа общались с легендой мирового цирка, с народным артистом РФ Юрием Куклачёвым и его старшим сыном – заслуженным артистом РФ Дмитрием Куклачёвым, а также – с Лексусом, Гламуром, Йориком и другими пушистыми участниками предстоящего беспрецедентного тура «Самый добрый клоун», который пройдет в Казани, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Санкт- Петербурге!

Мастерам статей, постов и репортажей хотелось понять, что феноменального готовит знаменитая цирковая династия в рамках турне и в год знаковых юбилеев, среди которых: 75-летие художественного руководителя театра, 35-летие самого театра и очень личная и важная дата, которая придаёт всему, что делает именитая семья, особенный контекст – 55-летие совместной жизни основателей династии – Юрия Дмитриевича и Елены Исааковны Куклачёвых.

Неформальное общение началось с приветственного угощения проекта «Московское чаепитие» и продолжилось разговором о здоровье, настроении, подготовки к шоу главного бенефицианта. Юрий Куклачёв отметил, что он в прекрасной форме, каждый день начинает с гимнастики, и под бурные аплодисменты показал пластическую импровизацию. В ходе встречи Куклачёвы рассказали, в чём беспрецедентность шоу «Самый добрый клоун»: ещё не представлялось случая показывать в концертных залах городов номера всех представителей артистической семьи, никогда театр не выезжал на гастроли с таким количеством животных, никогда в рамках турне не соединялось столько видов исполнительского искусства в единой программе. И это стало возможным благодаря гранту Президентского Фонда Культурных Инициатив. Сделать такое без этой поддержки было бы не реально.  

Дмитрий Куклачёв, как главный режиссёр шоу, рассказал о концепции представления и звёздах эстрады и цирка, которые поедут в тур, а также – о логистике и важной благотворительной составляющей бенефиса: «Караван автобусов перевезёт из города в город: 200 животных, 70 артистов, обслуживающий персонал, уникальное оборудование для видеоинсталляций и освещения! Мы едем радовать наших зрителей, в том числе и тех, кто не смог бы купить билеты – 9000 мест уже отданы безвозмездно в местные социальные фонды для тех, кто в них очень нуждается».

Юрий Куклачёв подчеркнул, что 90% поклонников Театра кошек – взрослые, а вовсе не дети, как это почему-то принято считать, и сказал, что эстрадно-цирковое представление рассчитано на зрителей всех возрастов и на людей с требовательным вкусом: «У нас шоу уровня Монте-Карло, люди получат мощный прилив энергии, ощутят радость и счастье! По-другому и быть не может…. Кстати, знаете, чем отличается театр Станиславского от театра Куклачева, тем что у одного система – верю или не верю, а у меня – люблю и люблю. Я общаюсь с людьми и кошками по принципу: если что-то не получается – значит надо еще больше любви».

Гостей встречи ждало яркое выступление Дмитрия Куклачёва, который помог продемонстрировать таланты инициативной группы пушистых артистов, называя их имена, достоинства и особенности характеров. Зрелищные трюки сменяли удивительные кульбиты ловких, сообразительных и грациозных животных. В интерактивном представлении приняли участие и дети, которых, конечно, не могли не взять с собой журналисты и блогеры.

Потом все желающие смогли индивидуально пообщаться с легендарным клоуном, послушать его рассказ о славном прошлом и героическом настоящем театра, а ещё – о просветительской деятельности, основанной на доброте, эмпатии и духовности. Каждый участник неформальной встречи смог уйти с палитрой эмоций, автографом и фотосессией с великим человеком и артистом.

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