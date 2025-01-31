«Павел I»: встречаем киноверсию знаменитого спектакля в постановке Театра им. Е. Вахтангова

В конце февраля ожидается долгожданная премьера киноверсии спектакля «Павел I» в постановке Театра имени Евгения Вахтангова (режиссер – Наталья Ковалева). Спектакль рассказывает о сложной и загадочной жизни императора, которая хранит в себе множество тайн. Кто-то видит в нем деспота, ведущего Российскую империю к гибели, кто-то называет гением, режиссер же стремится показать зрителю трагедию человеческой судьбы. Осмысление фигуры Павла I средствами театра и кино добавляет жизни правителя драматичности и создает объемный образ главного героя.

Режиссер постановки Наталья Ковалева демонстрирует глубокое погружение в материал и смелый подход к работе с текстом. Сократив реплики второстепенных персонажей и добавив линию разговоров Павла I с призраком матери, она фокусирует внимание зрителя на глубоком человеческом страдании императора и его несовпадении с окружающим миром. Выдающаяся актерская игра заслуженного артиста России Александра Олешко обнажает трагизм личности правителя, расширяя измерение драмы героя до уровня Гамлета, который потерял не только власть, но и своих близких.

«Как-то в разговоре с нашим учителем, народным артистом СССР Владимиром Абрамовичем Этушем, мы определились с очень интересным термином – «Вахтанговская актерская дуга». От легкой комедии, водевиля, к мелодраме, драме, потом к трагедии и обратно. Если актер может легко, органично, правдиво существовать во всех этих жанрах – это истинно Вахтанговский актер. Олег Павлович Табаков говорил: «Актер обязан время от времени разрушать собственный стереотип и создавать его заново». Ну и еще один замечательный актерский совет: «Путай карты». Я периодически, в первую очередь сам для себя, устраиваю серьезные экзамены на творческую состоятельность.

Роль Павла Первого – это вызов. Я знал с самого начала, что хочу сыграть и как. Я понимал, что предстоит пройти очень непростой путь, мучительный репетиционный период, в котором необходимо было создать такую атмосферу, чтобы вокруг проявились настоящие, самые некрасивые человеческие качества, чтобы случилось настоящее предательство. К сожалению, всё это и многое другое произошло. Но это бесценный не только актерский, а в первую очередь человеческий опыт. Это плата за роль, которую не играешь, а живешь. Только так и возможен прорыв, честное движение вперед. Теперь каждый зритель через трагедию Павла I в нашем спектакле узнаeт и свою боль, увидит свою жизнь. Надеюсь, зритель будет внимательнее и осторожнее. Я всегда хотел не «работать в театре», а жить тем, что в театре создается. Театр Вахтангова дал мне возможность говорить со зрителем в полярных жанрах. И я счастлив, что никогда, ни разу на сцене я не отбывал положенное для спектакля время, а жил по-настоящему в своих ролях.

Мне очень радостно, что телеканал «Россия-Культура» зафиксировал в телевизионной и кинематографической вечности эту работу. Далеко не каждый интересный, успешный, популярный спектакль удостаивается такой чести. Я – счастливый актер. Знаковые спектакли, в которых я играл с самого начала моей театральной жизни зафиксированы, отсняты телеканалом «Россия-Культура». В их числе спектакль «Где мы?», в котором мы играли с Александром Анатольевичем Ширвиндтом и который я спродюсировал для театра Сатиры, легендарные спектакли Галины Борисовны Волчек «Вишнёвый сад» и «Трудные люди», в которых я играл десять лет, спектакль «Гроза» Нины Чусовой, и вот теперь спектакль «Павел I» Натальи Ковалевой. Я благодарен директору театра Вахтангова, Кириллу Игоревичу Кроку, за поддержку и реализацию этой идеи. И, конечно, от всей души хочу сказать спасибо телеканалу «Россия-Культура» за многолетнее сотрудничество.

Константин Куц, режиссёр киноверсии, сделал, на мой взгляд, невозможное – сохранил на экране спектакль и в то же время создал замечательное, настоящее кино. Уверен, зрителям будет очень интересно. Никто не останется разочарованным», – рассказывает об актерском методе и советах учителей Александр Олешко.

Киноверсия еще больше приближает зрителя к сложному эмоциональному миру императора. Драматический накал постановки усиливается профессиональными киноприемами: многокамерной съемкой и работой с передовыми технологиями света и звука.

«Театральный спектакль – это всегда диалог театра и зрителя. Когда начинаешь сочинять, сразу задумываешься – кто твой зритель? Кто придет в театр, чтобы вместе с тобой, с постановочной частью и артистами задаться теми вопросами, что поднимает тема спектакля. А тема «Павла I» – масштабна и человечна: здесь встают наши вечные русские вопросы. Театральному зрителю оказался необходим этот спектакль – билетов не достать! И вот огромное счастье – появилась киноверсия, и спектакль перешагнул через рампу. Огромное спасибо всем создателям киноверсии спектакля «Павел I» за потрясающую возможность встретиться со зрителями во многих городах России!», – говорит режиссер-постановщик сценической версии спектакля Н.Л. Ковалева.

«Олешко знают все, и он любим зрителями. При этом, поднимаясь на новую ступень, он демонстрирует неуспокоенность, целеустремленность, невероятную работоспособность и словно заново знакомит с собой. Когда по Москве пошли слухи о новом спектакле театра Вахтангова «Павел I», я получил приглашение. Смотрю и понимаю, что не узнаю Александра Олешко. Игра актера, постановка спектакля – шок, удовольствие и благодарность всем причастным. Вижу потрясенных зрителей, слышу в антракте восторженные обсуждения и понимаю, эта работа обязательно должна появиться на телеканале «Россия-Культура»! По окончании спектакля предлагаю съемку. Не рассказывая никому, на свой страх и риск, под мощным впечатлением. Можно сказать – это стало моей мечтой! Уже потом были переговоры, подготовка и опять удивление – включение Саши во все процессы. Телеканал «Россия-Культура» сделал все возможное, чтобы эта замечательная работа была достойно представлена на киноэкране. Благодарим театр за совместное творчество и рады за зрителей — получилось замечательное кино», – комментирует режиссер киноверсии Константин Куц.