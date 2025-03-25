VK открыл театральную неделю: пользователям предоставлен эксклюзивный доступ к закулисью культурных учреждений

VK открыл театральную неделю — пользователям ВКонтакте, ОК и Дзена в течение 7 дней доступен эксклюзивный доступ к контенту от более чем 100 знаковых культурных институций, артистов и блогеров. Мариинский театр, МХТ им. А. П. Чехова, МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Татарский театр им. Г. Камала и другие впервые проведут трансляции из-за кулис, поделятся уникальными записями спектаклей, репетиций и интервью.

В проекте VK к Международному дню театра участвуют крупнейшие учреждения культуры из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Иркутска, Владивостока, Сахалина, а также популярные артисты, блогеры и школьные театры. Александринский театр, Приморская сцена Мариинского театра, театр «Сатирикон» им. А. Райкина, театр им. В. Ф. Комиссаржевской, театр балета им. Леонида Якобсона, Геликон-опера, Астраханский, Башкирский, Татарский и Бурятский театры оперы и балета и многие другие объединились под хештегом #театрвовсем.

МХТ им. А. П. Чехова, Александринский театр и театр им. Г. Камала, который впервые присоединился к проекту, эксклюзивно предлагают пользователям заглянуть за кулисы своих спектаклей: «Чайка», «Руслан и Людмила» и «Голубая шаль». Для этого инфлюенсеры — российский актер и блогер Саша Новиков, актер творческого объединения Piterville Николай Карпов и музыкант Раиль Арсланов — станут проводниками в таинственное закулисье в своих сообществах ВКонтакте.

Мариинский театр покажет ВКонтакте балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь». Прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова поделится 6 видеопостановками, в том числе репетицией балета «Спящая красавица» под руководством легендарного артиста балета, педагога, народного артиста России Николая Цискаридзе. Лекторий Dостоевский приглашает пользователей трех платформ на 22-минутную онлайн-экскурсию для знакомства с Большим театром. Портал Культура.РФ опубликует видео постановки театра им. Е. Вахтангова «Евгений Онегин» и «Отцы и дети» театра драмы им. Федора Волкова. А «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет в Одноклассниках музыкально-драматический спектакль Гаэтано Доницетти под названием «Петр I, или Невероятные приключения русского царя».

В 10 театрах и музеях, включая театр «Сатирикон», театр Олега Табакова, театральный музей им. А.А. Бахрушина, театр им. Г. Камала, доступен чат-бот, способный генерировать сценические образы в формате VK Клипов. Пользователи могут попробовать себя в разных амплуа, вдохновленных классическими сюжетами и героями из любимых произведений: «Руслан и Людмила», «Преступление и наказание», «Маскарад», «Гамлет», «На дне» и не только.

«В День театра мы рады открыть огромной аудитории ВКонтакте двери в Александринский театр, старейший национальный драматический театр России. При том не парадные двери главного зрительского входа, мы приглашаем вас войти в театр со служебного подъезда. Что для меня ценно в проекте VK — то, что он с помощью актуальных сегодня технологий приближает искусство к человеку, как бы далеко от Александринки этот человек не находился — в Калининграде, Астрахани или Владивостоке», – рассказывает директор Национального драматического театра России — Александринского театра Александр Малич.

«Сейчас ВКонтакте активны более 18 тыс. сообществ, посвященных культуре и искусству. В Одноклассниках действуют более 3,5 тыс. таких групп. Вместе они ежемесячно публикуют свыше 3,8 млн уникальных материалов от лица крупных отечественных театров, музеев, артистов, лидеров мнений и других представителей креативной индустрии. Представляя сильное экспертное комьюнити, культурные сообщества позволяют каждому пользователю получить доступ к образовательному и просветительскому контенту бесплатно, не выходя из дома», – говорт директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва.