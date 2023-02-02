В Центральном Доме Российской Армии открылась выставка «Горячий снег», посвященная 80-летию Сталинградской битвы

1 февраля в Центральном Доме Российской Армии состоялось открытие художественной выставки «Горячий снег», посвященной 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Представленные на выставке 25 графических работ мастеров Студии военных художников имени М.Б. Грекова раскрывают суть 200 тяжелейших дней и ночей битвы, беспримерное мужество и стойкость советских бойцов под непрерывными обстрелами, борьбу за каждый дом, за каждый метр родной земли и горечь о сотен тысяч погибших.

Открывают выставку работы художника-фронтовика заслуженного художника РСФСР Сергея Митрофановича Годыны «Сталинград 1943 г.», «Горпенко А. на зарисовках», «Деревня Гусевка после боя. 1942 г.», «Уличные бои», «В лесу. На берегу Северного Донца». Все эти картины были написаны по результатам командировки в район боевых действий Сталинградской битвы. Пропахли порохом и работы другого участника Великой Отечественной войны – Петра Ивановича Баранова, вышедшие из-под пера в серии «Сталинград – город герой». На выставке

также можно увидеть и полотна ныне действующих художников Студии – Василия Васильевича Кураксы, заслуженного художника России Валерия Анатольевича Мокрушина. Центральное же место в экспозиции занимает миниатюрная диорама члена Тушинского товарищества художников художника Геннадия Александровича Семенихина «Горячий снег».

На церемонии открытия выставки выступили: начальник отдела культуры заслуженный работник культуры РФ Михаил Михайлов, дочь художника С.М. Годыны – доцент кафедры академической живописи МГХПА имени С.Г. Строгонова Мария Годына, художник Геннадий Семенихин. На церемонии с поэтическим приветствием выступили кадеты ГБОУ города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова».

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