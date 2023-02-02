В Музее Победы, при поддержке Императорского Монетного Двора, открылась выставка «Шагнувшие в бессмертие»

31 января в Музее Победы в рамках программы «Школьный музей Победы» открылась выставка «Шагнувшие в бессмертие», подготовленная школьными музеями Москвы и Волгограда. Являясь давним партнером Музея Победы, Императорский Монетный Двор поддержал организаторов выставки и передал в дар школьным музеям коллекцию памятных медалей, посвященную 80-летию победы в Сталинградской битве.

Выставка начала работу накануне исторической даты – Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Экспозиция включает в себя десятки подлинных фотографий, документов, фронтовых писем и рисунков, реликвий с мест сражений, военную форму и личные вещи героев войны, в том числе участников Сталинградской битвы. Раритеты рассказывают о важнейших событиях битвы на Волге и ее завершающем этапе – пленении частей вермахта и фельдмаршала Паулюса. Посетителей познакомили с историей Петра Алхутова – первого часового, охранявшего известного пленника. Особое внимание в экспозиции уделено истории пожарного корабля «Гаситель», который принимал участие в эвакуации мирного населения из горящего Сталинграда. На выставке представлена его точная копия и история создания этой модели.

Гостями торжественного открытия стали ветераны Великой Отечественной войны: выпускник Соловецкой школы юнг Борис Владимирович Давыдов и 100-летняя «доваторка» Антонина Павловна Коробова, Герой России Геворк Анушаванович Исаханян, начальник штаба юнармейского движения Москвы, кавалер ордена Мужества Владимир Петрович Кайгородов, префект Северо-Восточного округа Москвы Алексей Александрович Беляев, потомки ветеранов, представители местных администраций, советов ветеранов, патриотических движений.

Вице-президент Императорского Монетного Двора Александр Шепелев в знак благодарности за сохранение исторической памяти и преемственности поколений передал в дар организаторам выставки коллекцию памятных медалей «Сталинградская битва», посвященную 80-летию начала Сталинградского сражения. Кураторами в рамках создания данной коллекции выступили Музей Победы совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва».

В коллекции представлены пять памятных медалей, облагороженных чистым золотом. Медаль «Бессмертна память Сталинграда» посвящена присуждению Волгограду звания города-героя. Медаль «Ни шагу назад!» – это и лозунг, с которым шли на врага, и народное наименование сурового приказа Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. Медаль «Дом солдатской славы» – восстановленный и вновь заселенный после войны дом вошел в историю как Дом Павлова. Памятная медаль «Полководцы Сталинградской битвы» является символом высокого профессионализма и глубокого патриотизма среди высшего командования. «Боевая машина “катюша”» – медаль посвящена легендарной реактивной системе залпового огня.

«Сталинградская битва является символом великого мужества, подлинного героизма и беспрекословной веры в победу. С течением времени мы все с большим трепетом относимся к подвигу, который совершил наш народ. Одним из ярких символов стойкости и мужества служит исторический и природный памятник „Тополь на площади Павших Борцов”, находящийся в центре города Волгограда. Уникальное дерево пережило Сталинградскую битву и имеет на своем стволе многочисленные свидетельства войны. Несколько лет назад был реализован проект, под названием „Тополь Победы”. Были взяты ростки от знаменитого тополя и отправлены в регионы нашей страны. Благодаря этой акции легендарное дерево продолжает жить уже в 32 городах страны и долгие годы будет напоминать всем о великой истории. Школьные музеи являются такими же ростками, которые вбирают в себя все самое ценное и важное. Хочу поблагодарить Музей Победы за такой замечательный проект, благодаря которому у нас есть возможность знакомиться с уникальными артефактами нашей Победы и взращивать будущее поколение на такой благоприятной почве. Коллекция памятных медалей „Битва за Сталинград” является воплощением огромной благодарности и гордости. Уверен, что коллекция памятных медалей займет достойное место в экспозиции школьных музеев», – сообщил генеральный директор Императорского Монетного Двора Александр Шепелев.

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