В ГМИИ им. А.С. Пушкина представили проект «Шлиман. Троя рядом»

Генрих Шлиман - фигура, скажем прямо, историческая. Много в ней было и авантюрного, просящегося на экран, или даже в сценарий. Проект музея «Пушкинский. Youth» продолжает изучать наследие великого археолога.

Так, например, в «Кабинете директора» - основателя музея Ивана Цветаева представлена книга «Илион», присланная Шлиманом. Рядом - копия маски Агамемнона. На выставке можно увидеть и «Клад Приама», весьма любопытный, а также не лишенный юмора видеоролик о жизни Генриха Шлимана.

Авантюрный характер жизнеописания немецкого археолога подчеркивает и токе «Калифорнийское золото», а также капсульный пистолет. В Сакраменто, эпоху «золотой лихорадки», Шлиман основал филиал торговой фирмы, а также открыл собственный банк.

Кроме представленных уникальных материалов из фондов музея в рамках выставки предполагается и обширная образовательная программа. Ребята примут участие в дискуссиях о современной археологии, месте Гомера в культуре наших дней, лекции о бытовой стороне жизнедеятельности человека XIX века.

Выставка завершит работу 12 марта 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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