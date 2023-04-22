В ЦСИ «Креадор» открылась персональная выставка Евгения Расторгуева «Возвращение к себе, или Городецкие мотивы»

21 апреля в Центре Современного Искусства «Креадор» открылась персональная выставка Евгения Расторгуев «Возвращение к себе, или Городецкие мотивы», посвященная поиску себя и своего счастья для каждого человека. На выставке представлена живопись, графические работы и скульптура 1970-2000-х годов.

Евгений Расторгуев. Мужик с котом. 2008

Евгений Расторгуев. Прогулка с ангелом. 1991-1992

Евгений Расторгуев. Флюгера. 1983

Евгений Расторгуев. Чудаки. 2002

В своей живописи Евгений Расторгуев исследует возможность обрести счастье через воспоминания и понять себя через свое прошлое. Поиск истинных целей и настоящих желаний ведет Евгения Расторгуева к его детству, в родной город, наполненный светом и теплом.

Уют дома, знакомые запахи улиц, шелест листьев, как в детстве, все та же земля под ногами - непреложные, вневременные истины его живописи. Чувства, ароматы и звуки, впитанные однажды, художник пронес через всю жизнь, черпая в них вдохновение, силы и знание о самом себе.

Работы Евгения Расторгуева рассказывают о сокровенных для каждого вещах: о нежности, уюте дома, о воспоминаниях прошлого, дающих ответы на вопросы настоящего. Они наивны, чисты, полны иронии и любви к жизни. Возвращение в прошлое становится ключом для счастья настоящего.

Выставка продлится до 31 мая. В рамках параллельной программы к выставке в ЦСИ «Креадор» пройдут кураторские экскурсии и творческие встречи с Людмилой Варламовой - наследницей художника.

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