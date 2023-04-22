Выставка «Династия художников» в галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY

Выставка «Династия художников» представлена в галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY. В ней участвуют художники Юрий Юрин, Юрий Заремба, Андрей Плотников, Лидия Заремба, Евгений Заремба, Полина Заремба. Выставка посвящена семейным ценностям.

Андрей Плотников. Шлем воина. 2022. Тушь, бумага, 21х29 см

Полина Заремба. Цветы для тебя. 2023. Холст, масло, 60х50 см

Юрий Юрин. Лодочка. 1975. Картон, масло, 15х32 см

Юрий Заремба. Заросший пруд. 2009. Холст, масло, 60х80 см

Лидия Заремба. День Ангела. 2021. Холст, масло, 75х100 см

Евгений Заремба. Портал. 1995. Бумага, тушь, 35х12 см

Семью объединяет только изобразительное искусство. Все художники очень разные, не похожи на друг друга. На каком-то этапе жизни оказывали друг на друга влияние.

Любовь Афанасьевна Плотникова (Юрина) и Александр Филиппович Плотников педагоги, как и все 6 поколений, родители Андрея и Лидиии, дворянского рода. Маленьких Андрея и Лиду, тогда ещё совсем не знали, что будут художниками, поразил и удивил их двоюродный дядя Юрий Юрин, по материнской линии он является двоюродным братом их мамы. Он подарил небольшую картину «Лодочка» семье Плотниковых, сама преподаватель Любовь Афанасьевна до замужества Юрина.

Юрий Юрин из города Фрунзе закончил заочно омский ХУДГРАФ, фрузенское художественное училище. Был свободным художником. Корни Юриных из Белорисии г. Витебск, но живут в Омской области в р.п. Черлаке, жили в п. Горьковское. На их мировозрение оказала влияние парижская школа – Андрей Плотников и Лидия Заремба (Плотникова) поступили в художественную школу, с разницей в возрасте 5 лет.

Андрей старший брат. Окончили омский ХУДГРАФ. Лидия очно, Андрей заочно, так как учился в Медицинской Академии, понял, что медицина не его, бросил на последнем курсе и решил окончательно стать художником. Лидия в университете встретила Евгения Заремба, поженились, родилась Полина.

Корни Евгения берут своё начало Польше, местечко Заремба, черный лев на желтом фоне, предки были польские переселенцы в Санкт-Петербург, погибшие во время блокады Ленинграда.

Во время войны контуженного прадеда госпитализировали в Омск. Юрий Заремба, отец Евгения Зарембы, был членом творческой семьи дворянского рода, художник, не имеющий художественного образования, но имеющий успех и уважение в р.п. Муромцево, омской области, по здоровью своего старшего сына Евгения семья из Омска, переехала в р.п.

Свежей воздух, лес, река восстановило здоровье маленького Жени. Его брат Юрий Заремба – его назвали Юрием в честь отца, тоже хорошо рисовал, но не захотел стать художником, тяготел с точным наукам и технике.

На выставке не представлены его работы.

Старший Юрий Заремба поддерживал своего сына Евгения и учил рисовать. Интересно, что первая персональная выставка уже известного художника Евгения Заремба была открыта им в 14 лет.

Дочь Евгения – Полина тоже открыла свою первую персональную выставку в 14 лет.

Евгений и Лидия Заремба воспитывали дочь в строгости. Она занималась с 5 лет профессиональными бально-спортивными танцами, но пришлось прекратить спорт. В семье Полина начала рисовать рано, с 1,5 лет, хотела стать танцовщицей или модельером, но стала художником.

Юрий Юрин и Юрий Заремба свободные художники, их уже нет в живых, Андрей Плотников Член Творческого союза художников при Омском отделении, Лидия Заремба Член Союза художников при Омском региональном отделении, Евгений Заремба Член Союза художников Сантк-Петербурга, давно проживает в Стамбуле, Полина Заремба Член Союза художников при Омском региональном отделении.

Самая талантливая и выдающаяся в семье – Лидия Заремба. Её знания пластической анатомии и чувство цвета входит в 10% художников России с такими данными и дарованиями. Ей дано от природы чувство меры и эстетики.

Что касается Полины Заремба, то она заслужила уважение своей семьи, открыла галерею и стала галеристом в 2022 году, вступила в Союз художников России в 2023. Главной задачей она видит для себя - это прославление семьи. И, несмотря на то, что Полина стала известной, она считает, что помогать родственникам стать известнее важнее.

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