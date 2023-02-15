В усадьбе Кусково представлена выставка «Узы творчества»

Керамика и стекло – те материалы, с помощью которых можно отобразить и настроение человека, и его психо-физиологическое состояние, и метафору исторических событий. Работы Любови Савельевой и Фидаиля Ибрагимова в павильоне «Эрмитаж» доказывают эту мысль.

Оба – известные московские художники, чьи произведения экспонировались как в России, так и за рубежом. Оба – творцы. Античность, мифология, тема Апокалипсиса – мужская ипостась. «Минотавр» Фадаиля Ибрагимова – обращение к архаике, мифу. Но его «Минотавр» – в керамике, в позе, с одной стороны, бык, с другой – произведение искусства, на первый взгляд напоминающее вазу. А насколько изысканно его же «Банджо».

Любовь Савельева в стекле, керамике, графике передает и состояние одиночества, и примирение с судьбой, и радость, и печаль. Её изделия не только мастерски выполнены, они удлиненны, словно тянутся ввысь, к небу, к диалогу с вселенной. Пушкин, Ахматова, ангелы – всё это герои, соединенные с вечностью. А какова её стихографика! На плоскости, бумаге ощутим объем, геометрия линий, что непременно передаёт и настроение.

Тот материал, с которым работает художник, невероятно пластичен, что позволяет выражать разные формы, играть с ними. Острота и гибкость, округлость и отточенность, красота и воздушность – всё это можно рассмотреть в работах Любови Савельевой. Насколько дивны произведения родителей, настолько же элегантны и роскошны работы, выполненные их дочерью – Надежны Уваровой. Её украшения одновременно царственны и стильны.

Выставка работает до 19 марта 2023 года.

Марина АБАРАМОВА

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