В ЦДРА открылась фотовыставка «Женщины героев»

14 февраля в Центральном Доме Российской Армии состоялась церемония открытия фотовыставки «Женщины героев».

Фотовыставка, открывшаяся ЦДРА, посвящена женам, матерям, сестрам – всем женщинам, которые ждут своих мужчин-военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. По признанию авторов проекта из подмосковной Дубны, в августе 2022 года они увидели ролик в социальных сетях о фотовыставке в Самаре, на которой запечатлены жены российских военнослужащих в военной форме. Идея поддержать женщин, чьи мужья, сыновья, дети сейчас находятся в зоне СВО, их вдохновила на создание подобной версии проекта. Удивительный по форме и содержанию формат свидетельствует о мужестве женщин, их силе, вере, стойкости, терпении, мудрости и, конечно же, любви.

Созданная при поддержке администрации города Дубны выставка уже экспонировалась в ряде городов Подмосковья. Она представляет собой 23 стенда с фотопортретами женщин в офицерских кителях своих мужей, сыновей, братьев, а также с письмами, трогательные строки которых адресованы их родным мужчинам, находящимся сейчас на передовой.

В церемонии открытия выставки, которую вела заведующий выставочным залом Алла Маркова, приняли участие начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко, депутат Совета депутатов городского округа г. Дубна Елена Злобина, начальник отдела культуры и туризма администрации г. Дубна Татьяна Романенкова, начальник отдела молодежи управления по делам молодежи администрации Дубны Михаил Богомолов, участница фотопроекта, многодетная мать Зайнура Валеева, руководитель проекта фотовыставки «Женщины героев», участник СВО полковник запаса Евгений Шипулин.

В рамках литературно-музыкального приветствия на церемонии выступили самодеятельные артисты из города Дубны: чтецы Егор и Глеб Колтыпины, Александр Сидоренко и ансамбль «Фронтовые песни» Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.