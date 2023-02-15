Фонд развития науки и культуры «Таволга» сообщает о новом продлении выставки «Сны Сибири» в ГИМе – до 6 мая 2023 года.

Зандан Дугаров. Лось и Медведь. 2014 год. Материал: бронза, камень

Выставка открылась в конце октября прошлого года и все это время пользуется неизменным успехом у посетителей, которые отмечают необычный дизайн экспозиции, а также интересную подачу научного материала и пишут отзывы:

«Вот где terra incognita! Ходила по выставке и ловила себя на мысли, что почти ничего не знаю. И это так здорово! Узнавать! Шикарная возможность погрузиться, или даже нырнуть с головой, в неизведанное и от этого очень притягательное».

«Художник этой неподражаемой выставки - гений. Трижды побывала на выставке, и приду еще».

«Очень необычно, таинственно и волшебно! Я получила большое удовольствие! Спасибо!»

Стоит отметить, что представители научного сообщества также оценили современный подход к экспонированию археологических артефактов. Мы очень признательны за отзыв о нашей выставке Андрею Шаповалову, кандидату исторических наук, бывшему директору Новосибирского краеведческого музея:

«Сходил на выставку "Сны Сибири" в ГИМ. Она сделана к 130-летию Транссибирской магистрали, но это не официоз, а выставка с хорошей, неожиданно оригинальной идеей и прекрасной реализацией. Тебе как бы показывают картинки снов, которые ты мог бы увидеть, если бы был знаком с историей и культурой населения территорий, по которой едешь по Транссибу – такая визуальная мифология на основе топовых вещей из археологических коллекций самых разных музейных собраний… Очень сложная скульптурная застройка, свет, точнее полумрак, простые, но функциональные мультимедиа эффекты делают пространство действительно загадочным и притягательным, создают ощущение многоликой транссибирской тайны, причем ты не снаружи, а внутри нее. Несмотря на все это выставка вполне себе научная. Даже лучше, она говорит о сложных для понимания предметах художественным, мифопоэтическим языком. Очень порадовало классическое минималистское отношение к экспонированию. Все предметы выставлены очень хорошо и чисто, нет обычной для археологических показов перегрузки, внятный этикетаж, достаточно познавательных текстов, очень хорошо и методически безупречно сделаны дисплеи для слабовидящих».

Напомним, что выставка рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект организован Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке ОАО «РЖД» и приурочен к 130-летию Транссибирской магистрали – Великого Северного пути, соединившего центральную часть России с ее отдаленными территориями.

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