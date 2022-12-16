Павел МАНЫЛОВ: «Перспективы тогда были атомные»

В издательстве «АСТ» вышел роман Павла Манылова* «Папа» - динамичная история о молодом герое начала нулевых, в которой по-новому решается вечная тема «отцов и детей». Как жилось в те времена, и оставалась ли связь с девяностыми? Насколько автобиографичен сам роман? Исходя из его кинематографических эффектов – планируется ли экранизация? Об этом и многом другом состоялся разговор с автором «Папы».

- Павел, поздравляю с дебютом. Расскажите, как вы пришли к идее написать роман? Ведь до этого вы не занимались литературой. Что же подвигло?

- Спасибо за поздравление. За несколько лет до «Папы» я уже начал писать небольшие истории о путешествиях. Затем написал повесть «Слушая тишину» и уже окончательно решил для себя, что хочу развиваться в писательском ремесле. Я закончил несколько литературных и сценарных курсов, после чего приступил к написанию своего первого романа.

Сложно сказать, что именно подвигло меня к писательству. Творчество вообще сложно поддаётся какому-либо анализу. Череда событий, внутренняя потребность высказаться, смена образа жизни – всё это повлияло на то, чтобы я вступил на этот Путь.

- «Папа» - это ведь автобиографическая книга? Почему именно с этой темы – «отцов и детей» – вы решили начать свой творческий путь?

- Роман «Папа» - это всё-таки художественное произведение, а не мемуары. Но, безусловно, в нём очень много взято из моей жизни. Тему я не выбирал. Я выбирал героев, из которых потом получился сюжет. Главным для меня был Семёныч, прототипом которого стал мой отец – врач-кардиолог «скорой помощи». Еще с детства у меня в голове было несколько реальных сцен, которые я и захотел показать. От них уже и строился сюжет.

- Девяностые и нулевые – все в романе устроено так, что волей-неволей их постоянно сравниваешь. Как ели, что пили, во что играли. А как вам жилось в девяностые и многое ли изменилось уже в двухтысячные?

- Мне жилось замечательно. Я был ребёнком, потом молодым человеком. Всё происходящее не воспринималось как что-то ужасное. Это была некая данность, которая воспринималась как должное. Перспективы, как говорилось тогда, были атомные. Мечты и романтика двигали вперёд, помогая преодолевать трудности. Начало нулевых мало чем отличалось от девяностых в Ижевске. Но переехав в Москву я уже почувствовал эту разницу. Ощутил кардинальное отличие «жирных» нулевых, от «лихих» девяностых. Но в Ижевске «жирные» так и не настали. Видимо, весь жир скопился в Москве.

- У вас в романе довольно убедительно прописаны «профессиональные» темы – работа на «скорой помощи», игра в казино, маркетинг. Приходилось всем этим заниматься или просто «творческое» чутье?

- Я считаю, что писать нужно о том, что знаешь и то, что вызывает интерес. Это очень специфичные темы. По книгам и фильмам их не узнаешь и не прочувствуешь. Медицинская линия – это личный опыт моего отца. В течении года он присылал мне короткие истории из своей практики, многие из которых и вошли в сюжет. В казино уже работал я сам, будучи студентом ВУЗа, по-моему, около полутора лет. Так что, что такое «игра» я знаю из собственного опыта. Огромное количество самых колоритных персонажей я увидел именно там. Ну, а маркетинг – это моя профессиональная деятельность. Этому я учился, этим я занимался профессионально.

- Герой вашего романа – пятикурсник Костя Счастливцев, налаживающий свой стартовый бизнес в провинциальном городе в начале нулевых – интересно, кем бы он стал сегодня? Вы планируете продолжение романа?

- Вот именно об этом я и пишу вторую книгу. Новая история Кости Счастливцева. Действие будет проходить уже в Москве, почти в наши дни. Он будет взрослее, ситуации более острые, а выборы, стоящие перед ним, более сложные.

- Вашего «Папу» можно назвать и романом воспитания, и даже триллером, поскольку в нем развивается и семейная драма, и события в остросюжетном ключе. А какие книги любите вы, и как они повлияли (если, конечно, повлияли) на ваше решение написать уже свою историю?

- Книги я люблю разные, но читаю исключительно художественную литературу. Изредка читаю мемуары, воспоминания интересных мне людей. Если выделить кого-то одного, то назову Юлиана Семёнова. Его собрание сочинений я перечитываю постоянно, начиная с самого молодого возраста. Для меня это учебник разведки, в самом широком смысле этого слова. Интереснейшие исторические факты переплетаются с художественным вымыслом. С одной стороны, это сложнейшая аналитическая работа, с другой, остросюжетный художественный текст. Плюс сама фигура Юлиана Семёновича крайне интересна и загадочна. Свою первую повесть «Слушая тишину» я написал под его влиянием.

- Ваш роман, как уже отмечалось, отличается динамичным развитием сюжета и кинематографическими эффектами. Не планируется ли его экранизация, и какого актера вы сами видите в роли главного героя?

- Согласен с вами. Не скрою, что большое влияние на мой стиль оказала сценарная школа. Многие принципы, приёмы киноиндустрии я применял при написании романа. Часто я сначала придумывал сцену визуально, а потом уже описывал её как будто с экрана.

Экранизация «Папы» — это, можно сказать, моя мечта. Очень бы хотел увидеть свою историю на большом экране. Хотя понимаю, что интерпретация может несколько поменять сюжет. Кто именно сыграет главную роль мне не так уж и важно. Естественно, известный артист добавит популярности постановке. Но для меня важнее, чтобы артист действительно прочувствовал моего героя. Сам горел желанием его сыграть.

- Большое спасибо за разговор. Удачи в реализации всех планов, и ждем продолжения истории вашего героя.

Беседовал Олег БУГАЕВСКИЙ

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* Павел Манылов родился в 1980 году в Ижевске, с 2007 года живет в Москве. Свой первый успешный бизнес организовал в восемь лет. Закончил Ижевский государственный технический университет (факультет «Менеджмента и маркетинга») и Академию госслужбы при Президенте РФ (курс «Управление взаимодействием бизнеса и государства»). Работал в крупнейших транснациональных компаниях. Вёл авторские программы на телеканале «Точка отрыва». Автор проекта «Путешествия как искусство». Отец троих детей. Любимые писатели: Толстой, Достоевский, Ремарк, Маркес, Юлиан Семенов. Кредо: «Весь мой жизненный опыт — это лишь топка для занятий литературой».

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