В «Зарядье» состоится мировая премьера вокального сочинения Ильи Демуцкого

27 апреля 2022 года в Московском концертном зале «Зарядье» пройдет концерт из цикла «Музыка нашего времени», в рамках которого состоятся 3 мировые и 3 российские премьеры вокальных произведений современных композиторов. Кульминацией концерта станет мировая премьера сочинения Ильи Демуцкого «Из «Писем римскому другу»» на стихи Иосифа Бродского.

Всего во время концерта 27 апреля состоятся 6 мировых и российских премьер: “Из «Писем Римскому другу» на стихи Иосифа Бродского Ильи Демуцкого (мировая премьера), вокальный цикл Chanson d’une Etrangere Ольги Назайкинской (мировая премьера), «В тумане утреннем» на стихи Владимира Соловьёва Екатерины Потиной (мировая премьера), Tocco di Vita, Meditation Ури Бренера (российская премьера), вокальный цикл Folk songs Джейка Хегги (российская премьера), Романсы Бена Мура (российская премьера). Также прозвучит музыка Жоржа Апергиса, Владимира Дашкевича, Энно Поппе и Олеси Ростовской.

На концерте выступят солистка Государственного Академического Большого театра России Ольга Селивёрстова (сопрано), солистка Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Полина Шамаева (меццо-сопрано), солист Пермского театра оперы и балета Константин Сучков (баритон), солисты Камерной сцены Большого театра Екатерина Семенова (сопрано) и Валерий Макаров (тенор), солистка Ереванского театра оперы и балета имени А.А. Спендиарова Варсеник Аванян (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Ольга Власова (сопрано), Полина Шароварова (меццо-сопрано), Олеся Ростовская (терменвокс), Карина Погосбекова (фортепиано).

«Музыка нашего времени» – цикл концертов современной академической вокальной музыки с участием звезд российской и мировой оперы. В программах цикла звучат произведения всемирно признанных авторов и музыка молодых композиторов, всем известные произведения из оперного репертуара и редко исполняемая музыка.

Миссия проекта – продвигать творчество современных композиторов, именно поэтому в рамках цикла часто проходят мировые премьеры. Так, в 2019 году был впервые представлен вокальный цикл «Размышление» для баритона и фортепиано израильского композитора Анны Сегал. В 2020 году состоялась премьера молитвы «Отче наш» для вокального трио американского композитора Эли Тамара: «Я давно желал осуществить музыкально эту молитву, но у меня не получалось, поскольку не мог найти к ней ключ. Но сейчас я счастлив – музыка явилась мне одновременно в глубоком смирении и в трепете святой красоты… такой, какой я и не мечтал…».

Автор проекта «Музыка нашего времени» – пианист, концертмейстер, продюсер Карина Погосбекова. Закончила Московскую государственную консерваторию. Ведёт активную концертную деятельность. Выступала со многими мастерами оперной сцены, такими как: Елена Образцова, Маквала Касрашвили, Хибла Герзмава. На протяжении 12 лет была постоянным концертмейстером народного артиста СССР Зураба Соткилавы. В качестве коуча и члена жюри Карина Погосбекова принимает участие в различных международных фестивалях, конкурсах и музыкальных проектах.

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