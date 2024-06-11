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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Васильева Евгения (EVA)

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Евгения Васильева (EVA) — почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета РФ.

Васильева с отличием окончила: факультет искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (степень магистра в области изобразительного искусства, аспирантура по специальности «Искусствоведение»), Британскую высшую школу искусств и дизайна (по специальности «Современное искусство»), Open College of Art (степень магистра в области изобразительного искусства).

Произведения Евгении Васильевой находятся в собраниях: Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Россия), в Национального музея Республики Башкортостан, Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова, Центрального духовного управления мусульман России, музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных коллекциях разных стран мира.

Евгения ВАСИЛЬЕВА: «Единственно возможный, верный путь для человека, а значит и для искусства — это познание», 2024

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