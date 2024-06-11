Васильева Евгения (EVA)

Евгения Васильева (EVA) — почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета РФ.

Васильева с отличием окончила: факультет искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (степень магистра в области изобразительного искусства, аспирантура по специальности «Искусствоведение»), Британскую высшую школу искусств и дизайна (по специальности «Современное искусство»), Open College of Art (степень магистра в области изобразительного искусства).

Произведения Евгении Васильевой находятся в собраниях: Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Россия), в Национального музея Республики Башкортостан, Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова, Центрального духовного управления мусульман России, музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных коллекциях разных стран мира.

Евгения ВАСИЛЬЕВА: «Единственно возможный, верный путь для человека, а значит и для искусства — это познание», 2024