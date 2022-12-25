ВДНХ поздравила 20-миллионного посетителя Выставки за 2022 год

24 декабря на Главной выставке страны был определен 20-миллионный посетитель, которому вручили специальный сертификат. Также победитель и его семья получили набор билетов на собственные мероприятия и в музеи ВДНХ, на каток, дополнительные бонусы от резидентов Выставки и возможность поучаствовать в фотосессии.

По радио на ВДНХ прозвучал звуковой сигнал, оповещающий гостей Выставки о том, что территорию за 2022 год посетили 20 миллионов гостей. Победителем стал Илья Зорин из Владимира и его семья.

Им вручили специальный сертификат, набор билетов на всю семью на собственные мероприятия и в музеи Выставки, проход на каток ВДНХ на весь зимний сезон, билеты на тюбинговую горку около павильона №57, дополнительные бонусы от резидентов Выставки.

В числе подарков: бесплатное посещение Центра «Космонавтика и авиация», Музея славянской письменности «Слово», павильона «Рабочий и колхозница», Музея ВДНХ, интерактивного комплекса «Буран», Музея городского хозяйства Москвы, «Робостанции», набор сувениров «Друзья ВДНХ».

Также для победителей была организована фотосессия на территории Выставки.

Бесплатным посещением музеев ВДНХ и других подарочных локаций 20-миллионный посетитель и его семья могут воспользоваться до конца 2023 года.

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