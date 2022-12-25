Выставка произведений Олега Лошакова «От Петушков до Шикотана» открывается в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку живописи заслуженного художника РСФСР, академика РАХ Олега Николаевича Лошакова «От Петушков до Шикотана». Она носит ретроспективный характер. Экспозицию составили около ста произведений разных лет из собрания автора: пейзажи, натюрморты, портреты, тематические композиции. В ее основе – ряд знаменитых шикотанских работ, часть поражающего своебразием и цельностью цикла полотен 1960–1990-х годов. Глубокое содержание, романтический пафос, экспрессия, динамика композиционных ритмов, смелые живописные обобщения, цветовые контрасты присущи искусству мастера. Выставка демонстрирует достаточно широкую картину творчества автора, позволяя проследить развитие его живописного стиля.

Олег Лошаков. Причал. 1969

Олег Лошаков. Август в Омутищах. 2001

Олег Лошаков. Бухта Ложная Хромова. 1987

Олег Лошаков. Вечер на Клязьме. Старые Омутищи. 2001

Олег Лошаков. Кирилло-Белозерский монастырь. 1994

Олег Лошаков. Прибрежный пейзаж. 1993

Олег Лошаков. Шикотан. Малокурильская бухта. 1992

Олег Лошаков. Шикотан. Малокурильская бухта. 1992

Олег Лошаков. Шикотанский пейзаж. 1970

Имя Олега Лошакова, одного из ярких представителей искусства конца 60-х-начала 70-х годов, основателя так называемой «шикотанской группы», широко известно как в нашей стране, так и за рубежом. Его творческое становление связано с тем временем, когда вслед за художниками - «шестидесятниками» пришло следующее поколение со своим мироощущением и пониманием творческих задач. Искания «шестидесятников» были близки Лошакову, но он нашел свой образно-пластический язык.

Олег Николаевич Лошаков родился в Москве в 1936 году. В 1954 году окончил Московскую среднюю художественную школу, учился у А.П. Шорчева, Н.И. Андрияки; в 1960-м - Московский художественный институт им. В.И. Сурикова, мастерскую народного художника СССР П. П. Соколова-Скаля. Участвовать в художественных выставках начал еще в студенческие годы. С 1967 года – член Союза художников СССР. После окончания института по распределению в течение двух лет Олег Лошаков преподавал во Владивостокском художественном училище. В 1966 году он в первый раз приехал на остров Шикотан. Удивительная красота этого края поразила и покорила художника. Ежегодно на протяжении нескольких десятилетий продолжались его творческие экспедиции сюда во главе группы молодых живописцев Москвы и Приморья. Суровая природа Дальнего Востока, свообразный жизненный уклад, непростые человеческие судьбы, сложные характеры нашли отражение в их работах.

Для самого Олега Лошакова эти поездки стали временем глубоких художественных исканий и открытий, возникновению которых послужило сильнейшее эмоциональное впечатление, вынесенное из знакомства с Дальним Востоком. Здесь, на о. Шикотане он прочувствовал величие и мощь природы, словно становясь участником столкновения грандиозных стихийных сил. Здесь им были написаны сотни этюдов, этюдов-композиций, вдохновленных преживанием уникальности этой полумифической страны. В своем творчестве художник шел к обретению внутренней свободы, изобразительных средств, позволивших ему передать свои раздумья о мире, месте человека в нем. Характерный лаконизм формы, выверенность всех элементов композиции, подчеркнутая суровая монументальность пейзажа создают в его произведениях наполненный духовной силой целостный, символический образ природы, мироздания.

Специалисты отмечают, что «в шикотанских работах Лошакова всегда есть ощущение глобальности мира, прежде всего, в картинах-пейзажах». По мнению исследователей «цикл картин, созданный на Дальнем Востоке и о Дальнем Востоке…был не только замечательным творческим открытием художника, но и яркой страницей в русском искусстве XX века».

В экспозицию вошли и портретные работы автора. Рыбаки, пограничники, моряки, рабочие, молодые девушки – все эти образы отличаются живой непосредственностью, искренностью, ясностью характеристик. На выставке также представлены пейзажи и натюрморты, созданные в деревне Омутищи Владимирской области, недалеко от города Петушки в 2000-е годы. В постшикотанский период в этих местах летом работает художник. Живопись этих лет сохраняет и развивает ту внутреннюю напряженность и выразительность стиля, элементы художественного языка, которые были найдены и разработаны в произведениях, посвященных Дальнему Востоку. Обращают на себя внимание и масштабные композиции – «Земля и люди. Душа рыбака» (1979-1986), «Отход в 17.00» (2002). В них звучит тема острых диссонансов современной жизни.

Признанный мастер, крупный живописец, Олег Николаевич Лошаков - опытный педагог, воспитавший несколько поколений художников. Неоднократно он избирался в Правление и Секретариат Союза художников СССР, курировал вопросы работы с творческой молодежью. В настоящее время профессор Лошаков преподает в Российской государственной специализированной академии искусств. Он также является почётным профессором института Чжанжоуского Университета КНР. Его творческая деятельность получила высокую оценку, он награжден государственными и профессиональными наградами.

Произведения О.Н. Лошакова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, музеев и картинных галерей Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Кургана, Ижевска, Перми, Углича, зарубежных стран, а также в частных коллекциях за рубежом.

Выставка в Академии – встреча с творчеством интереснейшего автора, возможность по-новому взглянуть на его искусство в контексте современной художественной жизни, реалиях сегодняшнего дня.

Выставка открыта для посещения: 28 декабря 2022 года - 15 января 2023 года.

Текст подготовлен на основе статей А.И. МОРОЗОВА и М.П. ЛАЗАРЕВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.