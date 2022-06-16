ВДНХ приглашает на танцевальные мастер-классы

На летней веранде Дома культуры ВДНХ дан старт летнему танцевальному сезону, который продлится до середины сентября. Мастер-классы ведет призер чемпионата мира по десяти видам танца Кирилл Агишев. Все желающие могут бесплатно научиться движениям зажигательных самбы, румбы, сальсы, кизомбы и других направлений.

Мастер-классы на веранде Дома культуры ВДНХ проходят по пятницам, субботам и воскресеньям по расписанию до середины сентября. Продолжительность занятий — один час. Призер чемпионата мира по десяти видам танца Кирилл Агишев до конца лета научит всех желающих зажигательным движениям латино- и афроамериканских танцев. Для обучения не требуются специальная подготовка, только хорошее настроение и удобная обувь.

С расписанием на июнь можно ознакомиться на сайте Главной выставки страны.

Завтра в 20:00 начнется мастер-класс по чувственному, романтичному танцу — кизомбе.

В субботу, в 14:00 ждут поклонников одного из самых известных латиноамериканских танцев — ча-ча-ча.

24 июня в 20:00 гости ВДНХ разучат движения сальсы. Можно приходить с парой или найти партнера среди участников мастер-класса.

25 июня в 20:00 участники могут освоить танец из Доминиканской Республики — бачату.

26 июня в то же время — кизомбу.

Участие во всех мастер-классах бесплатное, без предварительной регистрации.

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