В Москве открывается фестиваль выставок творческих вузов двух столиц

Проект «Студенческие сезоны» поддержит начинающих авторов на старте профессионального пути, став «отправной точкой» в карьере студентов творческих специальностей.

23 июня во Всероссийском музее декоративного искусства стартует фестиваль выставок творческих вузов «Студенческие сезоны». Объединяя работы молодых художников из Москвы и Санкт-Петербурга в формате марафона летних выставок, фестиваль станет пространством возможностей для студентов, дебютирующих на рынке молодого искусства.

«Студенческие сезоны» – экспериментальный фиджитал-проект на стыке art и education, в рамках которого на протяжении трех летних месяцев откроются 8 выставок студенческих работ в сфере дизайна, декоративного, традиционного и современного искусства. Все они проходят под единым кураторским надзором и интерпретируют общую тему – связь традиций и современности. При этом каждая университетская экспозиция выстроена в соответствии с локальной концепцией, которую определяют сами студенты.

Автором идеи и куратором фестиваля выступает Алина Сапрыкина, экс-директор Музея Москвы, ныне главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства. Первый межвузовский фестиваль в столице ей довелось организовать еще 10 лет назад на площадке Центра дизайна Artplay, первого кластера креативных индустрий в России.

Особенность нынешнего фестиваля в том, что он проходит в музее, и именно возможность знакомства с удивительной коллекцией и историческими пространствами музея, старинной усадьбой Остермана в центре Москвы, и будет специальным бонусом для участников и зрителей.

В программе фестивале принимают участие:

до 27 июня – выставка PROBATIO PRIMA, Школы дизайна ИОН РАНХиГС, Москва;

до 30 июня – выставка OPTIMUM, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Москва;

до 13 июля – выставка «Преломление времени», Московская школа современного искусства, Москва;

до 24 июля – выставка «Великолепие художественного наследия России», Высшая школа народных искусств (Академия), Санкт-Петербург;

до 24 июля – выставка «АРТ-МЕДИА РЕСТАВРАЦИЯ», Московский художественно-промышленный институт, Москва;

до 24 июля – выставка «Интеграция визуальных кодов народных сказок в моду ХХI века», РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва.

До конца лета к проекту присоединится СПГХПА им. Штиглица из Санкт-Петербурга, а также московская СГХПА им. Строганова, чья выставка «Итродукция», проходившая в Дни культурного наследия в формате интервенции работ студентов в постоянные классические экспозиции музея, стала своего рода «intro» к фестивалю.

Помимо выставок «Студенческие сезоны» покажут, как формируется ценность произведений молодого искусства, предлагая зрителям самим определить художественную «стоимость» работ начинающих авторов с помощью голосования на специально созданной страничке «В Контакте». В программе также запланированы презентации, концерты, круглые столы и лекции, в том числе с участием продюсеров фестиваля АНО «Социальная мастерская» и агентства Pro-Vision Communications, выступающего коммуникационным партнером проекта.

Дискуссионную программу фестиваля откроет 23 июня в 17.00 круглый стол «Какое образование нам нужно и при чем тут музеи?», в нем примут участие организаторы фестиваля и ректоры ВУЗов-участников.

Торжественное открытие фестиваля состоится 23 июня в 19.00 в сквере Всероссийского музея декоративного искусства по адресу Москва, ул. Делегатская, д. 3.

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