Вечер-портрет «Скульптор эпохи», посвященный творчеству художника СССР Е.В. Вучетича

В Центральном Доме Российской Армии состоялся вечер-портрет «Скульптор эпохи», посвященный творчеству скульптора-монументалиста, Героя Социалистического Труда, народного художника СССР Е.В. Вучетича, почетным гостем и партнером мероприятия стал Императорский Монетный Двор.

Советский скульптор Евгений Вучетич, которому в декабре 2023 года исполнилось бы 115 лет, почти полвека своей жизни посвятил монументальному искусству. Народный художник СССР, лауреат пяти Сталинских и Ленинской премии создал более сорока скульптурных портретов – от фельдмаршалов Российской империи до командиров Советской армии. Наиболее известные работы Вучетича – ансамбль на Мамаевом кургане, памятник «Воин-освободитель» в Берлине и скульптурная композиция «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке.

В ходе вечера-портрета с рассказом о жизни и творческом пути знаменитого творца выступил внук скульптора Евгений Вучетич. Он продемонстрировал видеофильм, посвященный работам скульптора-монументалиста, поведал об интересных фактах из биографии своего деда и ответил на интересующие вопросы гостей.

В знак особого уважения и благодарности за труд талантливого скульптора представитель Императорского Монетного Двора Смирнова Анастасия подарила памятную медаль «За отвагу» внуку Е. В. Вучетича с изображением монумента «Стоять насмерть».

В завершение мероприятия была проведена викторина, посвященная военно-исторической теме и творчеству Е. В. Вучетича. Победители, военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, получили памятную медаль с изображением монумента «Стоять насмерть» от Императорского Монетного Двора.

«В прошлом году Императорский Монетный Двор открыл выставку "Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", посвященную 80-летию начала Сталинградской битвы. В рамках данного мероприятия нам удалось побывать на Мамаевом кургане. Сложно передать словами ту атмосферу, что царит там. Это всепоглощающий патриотизм и умиротворяющая грусть. Я надеюсь, что у каждого здесь присутствующего появится возможность посетить этот уникальный памятник силы, веры и Победы.

В знак особого уважения и благодарности к творению Вучетича я хочу передать Евгению Викторовичу, его внуку, памятную медаль "За отвагу" с изображением монумента "Стоять насмерть" из скульптурного комплекса на Мамаевом кургане.

Также сегодня мы наградили победителей викторины. В Волгограде есть уникальный, живой памятник – "Тополь жизни". Это дерево, выстоявшее в войну, дорого каждому волгоградцу. Несколько лет назад была организована акция, в результате которой от этого дерева были взяты несколько ростков и отправлены в города России. Чтобы в каждом городе России было свое дерево жизни. Я хочу, чтобы наша памятная медаль стала для сегодняшних победителей таким же символом жизни, веры и надежды, чтобы в каждой семье сохранилась память о великом подвиге нашего народа», – подытожила представитель Императорского Монетного Двора Смирнова Анастасия.

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