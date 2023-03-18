Выставка «Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 гг.» открывается на ВДНХ

18 марта 2023 года в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ совместно с Государственным музеем Востока, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при содействии Министерства культуры Российской Федерации, начнет свою работу выставка: «Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 гг.».

Перед гостями предстанут десять монументальных работ, являющиеся знаковыми для азербайджанского искусства эпохи соцреализма.

История создания данной выставки началась с обнаружения в запасниках музея Востока несколько гипсовых, мраморных и деревянных скульптур. Произведения искусства, представляли собой первоклассные образцы советской пластики конца 1940-х – 1950-х годов, переданные в музей с различных выставок тех лет. Авторами работ были азербайджанские скульпторы, творчество которых представляет главное течение в советском искусстве – социалистический реализм: Эльджан Шамилов, Фуад Абдурахманов, Гусейн Ахмедов, Джалал Каръягды и Пинхос Сабсай.

Работа по подготовке к выставке серьезно усложнялась тем, что экспонаты получили значительные повреждения в годы невостребованности. Скульптуры предстояло привести в первоначальный вид. Поддержку в реставрации оказал Фонд Гейдара Алиева, известный во всем мире своими гуманитарными и благотворительными проектами. Музейные реставраторы в сжатые сроки проделали большую и важную работу.

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