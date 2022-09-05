Секреты личного бренда, авторское право и улица как галерея: составлена программа лектория ярмарки blazar

Большинство тем продиктованы опытом общения с посетителями лектория и участниками ярмарки предыдущих лет.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и подведомственное Агентство креативных индустрий вновь организует секцию Created in Moscow на ярмарке молодого современного искусства blazar, которая пройдет с 14 по 18 сентября на площадке Музея Москвы.

Посетителей и участников ярмарки ждет насыщенная программа лектория Created in Moscow. Дискуссии будут посвящены правовым вопросам, художественному образованию и построению карьеры, коллекционированию и рынку изобразительных искусств. Лекторий ориентирован на молодых художников и начинающих специалистов культурной сферы. Все желающие смогут также послушать выступления в лектории онлайн на официальном канале ярмарки.

Секция объединит 10 московских галерей, а также 20 независимых диджитал-художников. Специальная зона digital и NFT искусства будет курироваться blazar совместно с koshta.collective. Возраст авторов – не старше 35 лет. Участие в секции Created in Moscow для галерей и Digital-художников бесплатное. Креативные деятели представят самые свежие идеи, тренды и практики современного искусства столицы.

«Наша поддержка молодого поколения художников представляет собой не только площадку для эффективного установления связей, обмена опытом презентации и продвижения своих работ, но также и возможность получить новые знания в этой креативной индустрии. Развивая бизнес-компетенции, молодые художники уже будут понимать, как совершенствовать предпринимательские навыки. Деловая программа в рамках нашей секции Created in Moscow как раз направлена на это», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В разделе, посвященном правовым вопросам, обсудят оформление взаимоотношений художника и галерей. Также затронут тему искусства в общественных пространствах – что можно и что нельзя делать творцам на улицах города. Кроме того, будет проведен мастер-класс для профессионалов по теме авторского права.

В сессии «Художественное образование и построение карьеры» поговорят о том, нужны ли вузам свои галереи, есть ли в России преемственность между творческими поколениями и как начать карьеру художника автору после 35 лет.

В части «Коллекционирование» обсудят, как молодому автору попасть в музей и каков профессиональный и ментальный портрет современного покупателя искусства.

В рамках обсуждения художественного рынка пройдут дискуссии о том, как профессионалы креативной индустрии создают совместные проекты с различными бизнесами и могут ли инклюзивные проекты в сфере культуры создать базу финансового благополучия для людей с инвалидностью.

В обсуждениях также примут участие президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», основатель Ассоциации галерей Софья Троценко, со-основатель ярмарки blazar Александра Лекомцева, адвокат, представитель коллегии адвокатов Delcredere Алексей Наумов, кандидат юридических наук, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, руководитель проекта «Школа интеллектуального права Креатус» для креативных предпринимателей города Москвы Екатерина Чуковская, художник, культуролог, ведущий научный сотрудник Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина и приглашенный резидент студии «Тихая» Алексей Старков, руководитель группы креативных спецпроектов в Яндекс Маркете Екатерина Положенцева и другие эксперты.

Проект Created in Moscow направлен на поддержку молодого поколения художников и представляет собой площадку для эффективного установления связей, обмена опытом презентации и продвижения своих работ. В этому году ожидается более 15 тысяч гостей мероприятия на территории Музея Москвы и 90 тысяч посетителей онлайн-ярмарки.

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