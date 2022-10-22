ВЕЧЕР СТАРИННОЙ МУЗЫКИ В СОБОРНОЙ ПАЛАТЕ

23 октября в роскошном зале Соборной палаты пройдет вечер старинной музыки эпохи А. Вивальди. Инструментальное творчество гениального Антонио Вивальди и его современников раскроется в удивительной по своей красоте программе. Гармония красок и чувств не оставят равнодушными самого искушенного слушателя. В концерте помимо музыки Антонио Вивальди прозвучат сочинения его современников И. С. Баха, Т. Альбинони, Дж. Б. Платти, К. Фёрстера, А. Марчелло.

«Вивальдимания» – не только название концерта, но и суть того, что происходит сегодня с наследием этого итальянского мастера эпохи барокко. Имя Антонио Вивальди для всех любителей музыки ассоциируется с эмоциональным подъёмом, яркостью оркестровых красок, ярким мелодизмом и насыщенностью гармонии. Его музыку знают и любят слушатели всех поколений, исполняют музыканты-солисты, ансамбли всех составов и оркестры.

При жизни Антонио Вивальди был сверхпопулярным — чрезвычайно востребованным композитором и скрипачом-исполнителем. Его концерты и оперы собирали аншлаги и каждый раз становились сенсацией. Неудивительно, что музыка Вивальди, как могучее небесное светило, притягивало в свою орбиту многих композиторов, которые именно у Вивальди учились виртуозной, яркой, жизнелюбивой манере композиции «в итальянском вкусе».

В этот вечер в Соборной палате зазвучат выдающиеся инструментальные концерты эпохи А.Вивальди в исполнении барочной капеллы «Золотой век». Барочная капелла «Золотой век» — это ансамбль равноценных солистов, каждый из которых — признанный на международном уровне исполнитель. Один из интереснейших музыкальных коллективов Москвы, предпочитающий играть музыку только на старинных инструментах (барочных скрипках, виолончели, клавесине) и в аутентичной манере исполнения. Чарующие звуки старинных барочных инструментов – настоящий подарок для ценителей красоты и изящества! Своей виртуозностью и филигранностью восхитит «Паганини гобоя» Алексей Балашов (гобой).

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