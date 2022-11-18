Вернисаж выставки учеников школы бегемотописи Ростана Тавасиева в BURO ALL DESIGN

18 ноября в BURO ALL DESIGN открывается выставка учеников школы бегемотописи художника Ростана Тавасиева. Бегемотопись — это живопись мягкими игрушками, точнее, их образными проекциями акриловыми красками на холсте, соединение абстракции с реалистичным изображением. Автор техники — Ростан Тавасиев, пожалуй, самый дружелюбный и добрый современный художник, которому удалось создать «доброжелательную» абстракцию, повернуть искусство в человечное русло и снизить излишний пафос.

Ростан Тавасиев говорит о придуманном им творческом методе так: «Остановленное время, застывшее движение, вроде как и абстрактная живопись, но если оставить игрушку на холсте, то вот он и вполне себе фигуративный персонаж, навсегда прилипший к холсту между прошлым и будущим, как мезозойский комарик, застывший в куске янтаря. Причем этот персонаж сам еще и немного автор картины».

Программа:

18.00-19.00 — сбор гостей;

19.00-21.00 — экскурсии от участников выставки.

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