Группа UBEL выпускает дебютный альбом «Лидокаин»

18 ноября на всех площадках выходит дебютный альбом группы UBEL – «Лидокаин»*. UBEL – это дуэт родных брата и сестры с джазовым прошлым, сами ребята описывают свой первый лонгплей как «мрачную сказку о преодолении боли».

«Лидокаин» звучит как цельная картина с общей концепцией, наполненная аллюзиями на современность и остроумными метафорами. Это художественное описание борьбы с болью в смеси классического трип-хоп звучания и поп-музыки.

Одноименная песня «Лидокаин» была написана солисткой в больнице во время борьбы с лейкозом под тем самым обезболивающим и стала манифестом против боли. Контрастный даунтемпо рок ломает ожидания слушателя, перемещая из одного пространство в другое.

После успеха на летних музыкальных фестивалях, трек стал самым ожидаемым релизом группы.

15 ноября прошла презентация альбома в Москве до его официального релиза на стриминговых площадках, группе UBEL удалось собрать полный зал «Мумий-Тролль» бара.

Послушать группу вчерашней победительницы вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Варвару Убель и ее брата Егора пришли: солистка группы «Фрукты» Саша Даль, автор песен и композитор Олег Влади и другие известные личности.

Также на концерте прозвучали уже известные слушателям песни, например новогодний хит прошлой зимы «Обмани меня» и гимн прошедшего лета «Та самая песня».

Фото — Валентин МОНАСТЫРСКИЙ

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* Лидокаин — Лекарственное средство, местный анестетик. Источник – Википедия.

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