Вернуть дочь любой ценой: семейные тайны Юлии Волковой и Виктора Логинова в психологической драме «Вера»

Телеканал ТВ-3 объявляет о старте съемок мини-сериала «Вера» с Юлией Волковой («Калимба», «Игра на выживание») и Виктором Логиновым («Букины»), который предстанет в нетипичной драматической роли. «Вера» станет частью линейки проектов собственного производства телеканала ТВ-3, предложив зрителю захватывающий детектив, пугающий триллер и психологическую драму в одном флаконе.

По сюжету много лет назад в семье Веры произошла трагедия – неизвестный похитил ее маленькую дочь Катю и потребовал выкуп, однако возвращать малышку живой не собирался. С тех пор женщина так и не смогла оправиться – она каждый год отмечает день рождения дочери, с помощью искусственного интеллекта даже создала снимок, как бы Катя выглядела сейчас, в свои 18 лет. Пётр, муж Веры, считает все это бессмысленным ритуалом, да и с женой их давно уже связывает только общий бизнес. Несмотря ни на что, Вера надеется на чудо, которое вернет ее Катю, и вдруг видит на улице девушку, будто сошедшую с того самого снимка.

В качестве режиссера проекта выступает Гарик Петросян («Звездный суд», «Мендельсон», «Букины»). В кадре компанию Волковой и Логинову составят Афина Лукиди, Ирина Темичева, Константин Майоров, Вячеслав Морозов и другие. Съёмки проходят в Москве: в специально отстроенных декорациях и на натуре.

Юлия Волкова, исполнительница главной роли:

«Я очень люблю психологические триллеры, детективы и часто в них снимаюсь. Конечно, каждый раз пропускаю эти сюжеты через себя, спрашивая, а как бы я поступила? Моя героиня Вера сложная: где-то нежная, где-то одержимая, но при этом любящая и доверчивая. В нашем сериале много моментов, где можно узнать себя. Я тоже мать, поэтому мне понятны контроль, где-то и гиперконтроль, любовь к своему ребенку, желание его оберегать, бороться за него. Это очень честная история, которая, я уверена, откликнется зрителю».

Виктор Логинов, исполнитель главной роли:

«В таких неоднозначных мирах, где сами герои ни в чем не уверены, как правило, есть что играть. А это самое важное для актера. На мой взгляд, «Вера» – это хоть и небольшой по продолжительности проект, но он будет держать зрителя в напряжении от первой до последней минуты».