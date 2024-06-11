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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вернуть дочь любой ценой: семейные тайны Юлии Волковой и Виктора Логинова в психологической драме «Вера»

editor
By editor
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Юлия-Волкова-Виктор-Логинов-Афина-Лукиди

Телеканал ТВ-3 объявляет о старте съемок мини-сериала «Вера» с Юлией Волковой («Калимба», «Игра на выживание») и Виктором Логиновым («Букины»), который предстанет в нетипичной драматической роли. «Вера» станет частью линейки проектов собственного производства телеканала ТВ-3, предложив зрителю захватывающий детектив, пугающий триллер и психологическую драму в одном флаконе.

По сюжету много лет назад в семье Веры произошла трагедия – неизвестный похитил ее маленькую дочь Катю и потребовал выкуп, однако возвращать малышку живой не собирался. С тех пор женщина так и не смогла оправиться – она каждый год отмечает день рождения дочери, с помощью искусственного интеллекта даже создала снимок, как бы Катя выглядела сейчас, в свои 18 лет. Пётр, муж Веры, считает все это бессмысленным ритуалом, да и с женой их давно уже связывает только общий бизнес. Несмотря ни на что, Вера надеется на чудо, которое вернет ее Катю, и вдруг видит на улице девушку, будто сошедшую с того самого снимка.

В качестве режиссера проекта выступает Гарик Петросян («Звездный суд», «Мендельсон», «Букины»). В кадре компанию Волковой и Логинову составят Афина Лукиди, Ирина Темичева, Константин Майоров, Вячеслав Морозов и другие. Съёмки проходят в Москве: в специально отстроенных декорациях и на натуре.

Юлия Волкова, исполнительница главной роли:

«Я очень люблю психологические триллеры, детективы и часто в них снимаюсь. Конечно, каждый раз пропускаю эти сюжеты через себя, спрашивая, а как бы я поступила? Моя героиня Вера сложная: где-то нежная, где-то одержимая, но при этом любящая и доверчивая. В нашем сериале много моментов, где можно узнать себя. Я тоже мать, поэтому мне понятны контроль, где-то и гиперконтроль, любовь к своему ребенку, желание его оберегать, бороться за него. Это очень честная история, которая, я уверена, откликнется зрителю».

Виктор Логинов, исполнитель главной роли:

«В таких неоднозначных мирах, где сами герои ни в чем не уверены, как правило, есть что играть. А это самое важное для актера. На мой взгляд, «Вера» – это хоть и небольшой по продолжительности проект, но он будет держать зрителя в напряжении от первой до последней минуты».

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