«Большое путешествие. Вокруг света»: в сети состоялась премьера финального трейлера мультфильма

Новая глава расскажет о самом невероятном приключении, в которое предстоит отправиться медведю Мик-Мику и его разношерстной команде – их ждет самая настоящая кругосветка! Дистрибьютор и продюсер фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство – «Лицензионные бренды».

Режиссером мультфильма стал автор кассового суперхита «Коты Эрмитажа» Василий Ровенский.

Мирная и спокойная жизнь медведю Мику-Мику и его друзьям может только сниться. Долгожданное пополнение в семействе главного героя подкидывает ему непростую задачку, ведь аист снова перепутал младенцев и как минимум дважды перепутал их адреса! К счастью, Мик-Мик знает, как её решить. Чтобы исправить ситуацию, дружной банде зверей предстоит пуститься в самое невероятное приключение в своей жизни – совершить кругосветное путешествие!

Герои побывают в самых удивительных частях света, среди них: Мексиканские пирамиды, прерии Австралии, предгорья Килиманджаро, пустыни Ближнего Востока и загадочный Китай. В этом опасном и в то же время невероятном странствии к медведю Мик-Мику присоединятся пеликан Дюк, заяц Оскар, волк Янус и подросший малыш Панда.

Первая часть мультфильма «Большое путешествие» вышла в прокат 12 апреля 2019 года и сразу стала одним из самых успешных и кассовых анимационных проектов года. Продолжение не заставило себя долго ждать, и уже в 2022 году в кинотеатрах появилась новая история – «Большое путешествие. Специальная доставка». В мировом и российском прокате фильмы собрали более 12 миллионов долларов.