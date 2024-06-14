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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Большое путешествие. Вокруг света»: в сети состоялась премьера финального трейлера мультфильма

editor
By editor
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Новая глава расскажет о самом невероятном приключении, в которое предстоит отправиться медведю Мик-Мику и его разношерстной команде – их ждет самая настоящая кругосветка! Дистрибьютор и продюсер фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство – «Лицензионные бренды».

Режиссером мультфильма стал автор кассового суперхита «Коты Эрмитажа» Василий Ровенский.

Мирная и спокойная жизнь медведю Мику-Мику и его друзьям может только сниться. Долгожданное пополнение в семействе главного героя подкидывает ему непростую задачку, ведь аист снова перепутал младенцев и как минимум дважды перепутал их адреса! К счастью, Мик-Мик знает, как её решить. Чтобы исправить ситуацию, дружной банде зверей предстоит пуститься в самое невероятное приключение в своей жизни – совершить кругосветное путешествие!

Герои побывают в самых удивительных частях света, среди них: Мексиканские пирамиды, прерии Австралии, предгорья Килиманджаро, пустыни Ближнего Востока и загадочный Китай. В этом опасном и в то же время невероятном странствии к медведю Мик-Мику присоединятся пеликан Дюк, заяц Оскар, волк Янус и подросший малыш Панда.

Первая часть мультфильма «Большое путешествие» вышла в прокат 12 апреля 2019 года и сразу стала одним из самых успешных и кассовых анимационных проектов года. Продолжение не заставило себя долго ждать, и уже в 2022 году в кинотеатрах появилась новая история – «Большое путешествие. Специальная доставка». В мировом и российском прокате фильмы собрали более 12 миллионов долларов.

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