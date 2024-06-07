ТНТ объявляет о съемках сериала «День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак

Канал ТНТ и Comedy Club Production приступили к съемкам семейной комедии «День семьи» – истории о родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в нелепые ситуации.

По сюжету, представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже выполнили родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Пара надеется наконец-то пожить для себя, но Марина узнает о своей беременности. И это в 55 лет!

В свою очередь Ира уже воспитывает двоих детей от первого брака вместе с новым мужем Семеном (Сергей Епишев). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями не так уж и просто.

Что же касается Коли, то он только собирается жениться. Однако, выбор невесты удивляет всех – парень делает предложение домработнице из Средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

Справится ли семейство со всеми навалившимися проблемами, и как они скажутся на их отношениях? Увидим в сериале.

Авторы проекты: Максим Пешков, Сергей Нотариус и Артём Клинков («Жуки»). Максим Пешков также выступил в качестве продюсера, а Сергей Нотариус сел в режиссёрское кресло проекта.

«Главное в жизни – это семья. Да, возможно, это прозвучит банально, но мы действительно верим в этот посыл и стараемся донести его через наш проект. Наши герои часто не согласны друг с другом, они ссорятся, ругаются, но все равно прощают и принимают друг друга, потому что родственники – это наши самые близкие люди. А мы, как создатели, стараемся замечать в их противоречиях комичные ситуация и строить на этом наш сериал. Этот сериал про каждого из нас. Кто-то посмеётся, кто-то задумается, а кто-то просто узнает себя в героях и ситуациях, которые происходят с нашими персонажами», – рассказывает автор и режиссер проекта Сергей Нотариус.