«Вершина»: завершены съемки триллера Юрия Быкова

Кинокомпания «САШ МУВИ», «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры РФ объявили о завершении съемок триллера режиссера Юрия Быкова — «Вершина». В фильме снялись: Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова, Владимир Канухин, Кирилл Полухин, Иван Фоминов, Петр Баранчеев, Олег Фомин. Съемки проходили на территории Северного Кавказа и завершились в Москве.

«Года три-четыре назад я решил пойти в составе группы на вершину Эльбруса. Это специфическое времяпрепровождение. Вроде бы перед тобой красивые пейзажи и горы, но в какой-то момент ты четко понимаешь, что можешь не вернуться. Это очень интересный кейс: тут не просто путешествие, когда едешь в отпуск, например, на море — для простых людей, не профессионалов восхождение на вершину — это история про преодоление себя и своих страхов. У многих возникает ощущение, что это главная цель в жизни. Они начинают думать, что ничего не имеет значения, кроме как доказать себе, что ты можешь быть более совершенным, чем ты есть на данном этапе. И тут надо четко понимать, что такое восхождение — это всегда риск, что можно не вернуться, погибнуть. А нужно ли умереть ради преодоления себя?», — говорит режиссер и сценарист фильма Юрий Быков («Майор», «Дурак», «Лихие»). — Возможно, самое главное и коварное заключается в том, что стремление к вершине — это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в вашей жизни нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла. «Вершина» — это история о том, что наверх попадают только те, у кого есть внутреннее право, а оно есть тогда, когда у подножья все твои страхи и дилеммы преодолены и решены. И только с ощущением простоты и чистоты внутри можно подняться на вершину».

«Для съемок нами была построена настоящая казарма на высоте 3300 метров над уровнем моря. Это очень важный для нашей картины объект, и для достижения натуралистичности в кадре очень важно было снять экстерьеры в настоящих больших горах! По соображениям безопасности интерьеры мы снимали уже в Москве. Съемки на этой локации связаны со сложными каскадерскими трюками и высоким риском, поэтому и было принято решение переместиться в павильон на студии им.Горького», — делится продюсер фильма Макар Кожухов.

«Для организации съемок мы обратились за поддержкой к руководителям Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и курорта «Архыз». Нам надо было обеспечить помимо технического обеспечения съемочного процесса еще и бытовые аспекты. Также стоит отметить вызов в виде погоды, все-таки она в горах очень переменчива, что безусловно влияет на кадр, а с учетом того, что вся наша натура снята в горах — погода для нас была критически важна. Тут я могу сказать, что нам повезло. Уверен, что зритель оценит и увидит всю красоту!», — добавляет продюсер Александр Швыдкой.

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров), который сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но в составе группы любителей из десяти человек ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Иван Фоминов). Опытные проводники знают, что погода портится и поход лучше отменить, но желание заработать сильнее. На пути к пику 5200 метров их ждут метели, снежная лавина, дикие животные, страшный холод и конфликты. Но опасность не главное препятствие для Зорина и других, ведь чем ближе к вершине, тем очевиднее: от себя невозможно сбежать, пора встретиться лицом к лицу со своими страхами и ошибками прошлого.

Экспедиция съемочной команды фильма начиналась в предгорье Эльбруса, где исполнителей главных ролей ждали инструктаж и тренировки под присмотром профессиональных альпинистов, а после группа отправилась в горы. В кадр попали альплагерь «Шхельда», Безенги, Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы, горнолыжный курорт «Архыз» и другие места Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.