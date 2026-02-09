Оплата публикаций

«Побег Светлячков»: фильм ФПРК о самовольном путешествии детей снимали в Крыму и Белгородской области

Побег Светлячков
Фото предоставлено прессс-службой ФПРК

В Республике Крым и Белгородской области завершились съёмки короткометражного фильма «Побег Светлячков». Картина является победителем Конкурса проектов игровых фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), проведенного осенью 2025 года.

Главные герои – двенадцатилетний, замкнутый в себе мальчик Артём и смертельно больная, но жизнерадостная девочка Полина. Они сбегают из детского лагеря, чтобы отправиться в путешествие по Крыму и прожить последние дни с полным ощущением жизни.

Фильм раскрывает богатство и глубину внутреннего мира детей, которые, сталкиваясь с тяжёлыми жизненными обстоятельствами, тонко чувствуют и осознают ценность каждого прожитого момента. Герои киноленты поднимают серьёзные темы, которые часто боятся обсуждать взрослые, и проявляют невероятное мужество и мудрость.

По мнению автора сценария и режиссёра киноленты Андрея Бородовицына, в мире недостаточно внимания уделяется переживаниям детей.

«Смотря на жизнь и кинематограф в целом, создается впечатление, что детей зачастую воспринимают поверхностно, недооценивают их чувства и эмоции. Для меня, как режиссера, важно показывать искреннюю и глубокую внутреннюю жизнь молодых героев, ведь именно в детских переживаниях формируется характер взрослого человека», – пояснил кинематографист.

Соавтор Андрея Бородовицына, второй режиссёр фильма Александр Новиков подчеркнул, что эта история объединяет поколения и наполняет сердца теплом и пониманием.

«Основная идея нашего проекта раскрывается известной цитатой Антуана де Сент-Экзюпери: “Все взрослые когда-то были детьми… но лишь немногие из них помнят об этом”. Этот проект предназначен для всех возрастов – он напомнит взрослым, что в каждом из них живет ребенок, и поможет им вновь почувствовать ту искреннюю чистоту и силу, которые есть в детских сердцах. Через наших персонажей взрослые смогут увидеть себя в юности, вспомнить о своих мечтах и чувствах, понять, насколько важно сохранять в себе ту самую детскую веру и надежду», – отметил Александр Новиков.

Зритель также увидит зимний Крым, который передаёт атмосферу лёгкой грусти и задумчивости, нетипичных для курорта.

