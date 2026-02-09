Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноМаргарита Дьяченкова вернулась к роли «Нерожденной»

Маргарита Дьяченкова вернулась к роли «Нерожденной»

By editor
49
Маргарита Дьяченкова
Маргарита Дьяченкова. Фото: пресс-служба ТВ-3

Телеканал ТВ-3 объявил о старте съемок второго сезона мистического детектива «Нерожденная», полюбившегося зрителям за таинственную атмосферу и сильных героев.

Во втором сезоне Алиса — девушка, способная видеть призраков и общаться с ними, — продолжает помогать полицейскому Василию расследовать дело «болотного маньяка». Новая жертва, противоречивые показания свидетелей и странные обстоятельства заводят следствие в тупик и становится ясно, что дело выходит за рамки логики.

Создатели проекта сохранили ключевой актерский состав первого сезона. К своим ролям вернулись Маргарита Дьяченкова, Алексей Сахаров, Иван Рыжиков, Анна Азарова, Ольга Богданова, Влада Веревко, Александр Никитин, Людмила Нильская и другие. В продолжении проекта к ним присоединятся и новые герои — сложные, харизматичные и неоднозначные. Режиссером продолжения выступает Виктор Зайцев, креативный продюсер первого сезона.

«Мне каждый день пишут зрители с вопросом, когда выйдет продолжение “Нерожденной”, и этот интерес только усиливается: сериал смотрят и пересматривают и по ТВ, и на онлайн-платформах. Такой отклик — большая радость и ответственность. Я прочитала сценарий второго сезона взахлёб: сюжет закручен до самого финала, в нем много мистики, загадок, юмора и того, за что зрители полюбили эту историю. Алиса заметно взрослеет, становится смелее, принимает свой дар и по-новому смотрит на отношения с Васей… Уверена, зрителей ждёт ещё много новых впечатлений», — говорит актриса Маргарита Дьяченкова.

Предыдущая статья
Названы самые востребованные каверы музыкальных хитов
Следующая статья
Владимир Иванов, Кирилл Крок, Максим Обрезков на премьере киноверсии спектакля «Мёртвые души»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru