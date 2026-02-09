Маргарита Дьяченкова вернулась к роли «Нерожденной»

Телеканал ТВ-3 объявил о старте съемок второго сезона мистического детектива «Нерожденная», полюбившегося зрителям за таинственную атмосферу и сильных героев.

Во втором сезоне Алиса — девушка, способная видеть призраков и общаться с ними, — продолжает помогать полицейскому Василию расследовать дело «болотного маньяка». Новая жертва, противоречивые показания свидетелей и странные обстоятельства заводят следствие в тупик и становится ясно, что дело выходит за рамки логики.

Создатели проекта сохранили ключевой актерский состав первого сезона. К своим ролям вернулись Маргарита Дьяченкова, Алексей Сахаров, Иван Рыжиков, Анна Азарова, Ольга Богданова, Влада Веревко, Александр Никитин, Людмила Нильская и другие. В продолжении проекта к ним присоединятся и новые герои — сложные, харизматичные и неоднозначные. Режиссером продолжения выступает Виктор Зайцев, креативный продюсер первого сезона.

«Мне каждый день пишут зрители с вопросом, когда выйдет продолжение “Нерожденной”, и этот интерес только усиливается: сериал смотрят и пересматривают и по ТВ, и на онлайн-платформах. Такой отклик — большая радость и ответственность. Я прочитала сценарий второго сезона взахлёб: сюжет закручен до самого финала, в нем много мистики, загадок, юмора и того, за что зрители полюбили эту историю. Алиса заметно взрослеет, становится смелее, принимает свой дар и по-новому смотрит на отношения с Васей… Уверена, зрителей ждёт ещё много новых впечатлений», — говорит актриса Маргарита Дьяченкова.