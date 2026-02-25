Оплата публикаций

Весенние эксперименты в ФиксиПарке: увлекательно, познавательно и ярко для всей семьи

ФиксиПарк
Изображение предоставлено пресс-службой ФиксиПарка

В марте в ФиксиПарке, любимом месте для семейных развлечений и научных открытий, стартует серия весенних мероприятий, которые подарят всем участникам море положительных эмоций и новых знаний.

В течение месяца посетителей ждут захватывающие мастер-классы, увлекательные эксперименты, квесты и яркие развлечения, созданные по мотивам популярного мультсериала «Фиксики». Первые две недели — с 1 по 15 марта — начнутся с игровой экскурсии «Путешествие с Фиксиками». Маленькие гости отправятся в увлекательное приключение по ФиксиПарку, предварительно зарядившись на весёлой Фикси-зарядке.

В рамках программы запланированы творческие мастер-классы: «Жвачка для рук», где дети смогут создать разноцветные игрушки-жвачки, и арт-лаборатория, в которой дети научатся рисовать и лепить поделки своими руками. Во время научных опытов дети смогут узнать много нового о физических и химических явлениях. А для любителей танцев — зажигательная Фикси-дискотека под любимые песни героев мультсериала.

С 16 по 31 марта порадует новыми активностями. Гости смогут принять участие в мастер-классе «Капитошка» и создать яркие игрушки-антистресс, которые станут отличным подарком или приятным сувениром. В центре внимания — квест «Весенние открытия», в ходе которого ребята узнают, как весна влияет на природу и технику, и помогут Фиксикам провести важные исследования. Во время мастер-класса «Милк-шейк» дети смогут приготовить вкусный фруктовый напиток и зарядиться весенним настроением.

ФиксиПарк — это место, где объединяются знания, творчество и веселье, а каждая семья сможет провести время интересно и с пользой. Увлекательные аттракционы, научные эксперименты, мастер-классы и встречи с героями мультсериала создают атмосферу радости, позитива и творческой энергии.

