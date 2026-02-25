Оплата публикаций

Объем генеративного контента в российском кино впервые превысил 70 минут

софья митрофанова, татьяна голикова, сергей собянин, ольга любимова на киностудии им. м. горького
Фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького, пресс-служба МТС

В Москве прошло торжественное открытие новых съемочных павильонов на Киностудии имени М. Горького, одной из старейших киностудий страны. Во время экскурсии глава медиахолдинга Софья Митрофанова показала гостям процесс съемок сериала «Красная Шамбала», который создают кинокомпания «Мирфильм» и ON Медиа при поддержке Института развития интернета. 

Софья Митрофанова отметила беспрецедентный объем использования искусственного интеллекта при создании визуального контента и масштаб арендуемых пространств для производства сериала. 

«До сих пор в отечественной практике объем генерации изображений с помощью ИИ в кино не превышал 5–7 минут. В нашем проекте генеративный контент составляет порядка 70 минут экранного времени. Это прорыв для российской киноиндустрии. Для нашего проекта арендовано сразу три павильона общей площадью почти 6000 квадратных метров и это крупнейший заказ в отрасли на данный момент», – подчеркнула она.

Новый сериал позволит зрителям увидеть ретрофутуристическую Москву сразу в нескольких исторических эпохах – 1930-х, 1960-х, 1990-х годах и в наше время. Благодаря обновленной инфраструктуре Киностудии имени Горького на Валдайском проезде созданы условия для реализации современных и технически сложных проектов: на территории функционирует студийно-производственный комплекс мирового уровня, включающий 10 высокотехнологичных павильонов и современную инфраструктуру для съемочных групп.

