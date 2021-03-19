Весенние каникулы в Музеях Московского Кремля

Музеи Мос­ков­ско­го Крем­ля под­го­то­ви­ли обшир­ный пере­чень меро­при­я­тий для детей раз­но­го воз­рас­та на весен­ние кани­ку­лы с 20 по 28 мар­та 2021 года. Юные гости музея смо­гут посе­тить лек­ции, куль­тур­но-обра­зо­ва­тель­ные про­грам­мы и интер­ак­тив­ные занятия.

Участ­ни­ков ждет зна­ком­ство с при­двор­ным цере­мо­ни­а­лом, а так­же посе­ще­ние Ору­жей­ной пала­ты. Узнать боль­ше о музей­ных памят­ни­ках и кол­лек­ци­ях, о быте, тра­ди­ци­ях и досу­ге рус­ских госу­да­рей уча­щим­ся школ помо­гут увле­ка­тель­ные зада­ния и под­сказ­ки экскурсоводов.

20 мар­та юных гостей музея ждет зани­ма­тель­ная лек­ция, посвя­щен­ная парад­ным цере­мо­ни­ям при рус­ском импе­ра­тор­ском дво­ре. Зна­ком­ство с бытом госу­да­ре­ва дво­ра про­дол­жит­ся в Ору­жей­ной пала­те: участ­ни­ки узна­ют о люби­мых видах охо­ты царей Миха­и­ла Фёдо­ро­ви­ча и Алек­сея Михай­ло­ви­ча, о том, как жили цар­ские дети в Крем­ле, как про­хо­ди­ла цере­мо­ния коро­на­ции, кому при­над­ле­жа­ли и в каких слу­ча­ях исполь­зо­ва­лись импе­ра­тор­ские рега­лии. Отдель­ная лек­ция посвя­ще­на ново­му при­двор­но­му цере­мо­ни­а­лу, сло­жив­ше­му­ся в Рос­сии к XVIII столетию.

22 мар­та школь­ни­ки узна­ют о вели­ких геро­ях, зна­ме­ни­тых пра­ви­те­лях, богах и мифах Древ­ней Гре­ции, а так­же прой­дут игру-квест, что­бы при помо­щи сти­хо­твор­ных под­ска­зок экс­кур­со­во­дов отыс­кать изоб­ра­же­ние льва на пред­ме­тах из собра­ния Ору­жей­ной палаты.

23 мар­та гостям Музеев Мос­ков­ско­го Крем­ля пред­сто­ит встре­ча зна­ком­ство с модой, куль­ту­рой и тра­ди­ци­я­ми евро­пей­ских госу­дарств. Бли­же к кон­цу кани­кул у всех жела­ю­щих будет воз­мож­ность попро­бо­вать себя в роли кни­го­пис­ца или оку­нуть­ся в исто­рию «боль­ших сти­лей» эпо­хи прав­ле­ния Пет­ра I.

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