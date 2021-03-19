Весенние каникулы в Музеях Московского Кремля

Музеи Московского Кремля подготовили обширный перечень мероприятий для детей разного возраста на весенние каникулы с 20 по 28 марта 2021 года. Юные гости музея смогут посетить лекции, культурно-образовательные программы и интерактивные занятия.
Участников ждет знакомство с придворным церемониалом, а также посещение Оружейной палаты. Узнать больше о музейных памятниках и коллекциях, о быте, традициях и досуге русских государей учащимся школ помогут увлекательные задания и подсказки экскурсоводов.
20 марта юных гостей музея ждет занимательная лекция, посвященная парадным церемониям при русском императорском дворе. Знакомство с бытом государева двора продолжится в Оружейной палате: участники узнают о любимых видах охоты царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, о том, как жили царские дети в Кремле, как проходила церемония коронации, кому принадлежали и в каких случаях использовались императорские регалии. Отдельная лекция посвящена новому придворному церемониалу, сложившемуся в России к XVIII столетию.
22 марта школьники узнают о великих героях, знаменитых правителях, богах и мифах Древней Греции, а также пройдут игру-квест, чтобы при помощи стихотворных подсказок экскурсоводов отыскать изображение льва на предметах из собрания Оружейной палаты.
23 марта гостям Музеев Московского Кремля предстоит встреча знакомство с модой, культурой и традициями европейских государств. Ближе к концу каникул у всех желающих будет возможность попробовать себя в роли книгописца или окунуться в историю «больших стилей» эпохи правления Петра I.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.