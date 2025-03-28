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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Весенний бранч #Проbeauty

editor
By editor
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Антон Зорькин и Алла Макарова
Антон Зорькин и Алла Макарова

24 марта во флагманском ресторане GRAND Урюк Антона Винера на Ленинградском проспекте прошел бранч #Проbeauty – мероприятие с участием экспертов и звёздных гостей. Конец марта – время, когда весна уже полностью входит в свои права. И это лучший момент, чтобы обсудить темы красоты, здорового образа жизни, избавления от зимней усталости и лишних килограммов.

Мероприятия проекта #Проbeauty всегда собирают суперпрофессионалов в сфере красоты и здоровья, но вместе с тем проходят неформально, в тёплой дружеской атмосфере. Все гости проводят время с пользой и с удовольствием обмениваются своими фирменными секретами здорового образа жизни.

Анна Пескова и Женя Малахова
Анна Пескова и Женя Малахова

В этот день собрались известные медийные персоны: Анна Семенович, Анфиса Чехова, Надежда Ангарская, Ирина Слуцкая, Женя Малахова, Анна Пескова, Ксения Суркова, Анна Невская, Анастасия Гребёнкина, Диля Долинская, Анжелика и Кристина Каширины.

Анжелика Каширина
Анжелика Каширина

Ведущий бранча Антон Зорькин сразу же окружил всех гостей вниманием и настроил общение на нужную волну. Он рассказал, как поддерживает форму и избавляется от зимней хандры. А после передал слово экспертам.
Марина Корпан, основатель дыхательных методик для похудения и оздоровления, осветила тему важности дыхания и показала упражнения, которые помогают обрести желаемую форму. О том, какие сладости можно включить в свой рацион, рассказала нутрициолог бренда Сhikalab Алла Макарова. Гости бранча познакомились с высокобелковыми фитнес-десертами без сахара и получили возможность их сразу продегустировать.

Алексей Подлесных и Анастасия Гребенкина
Алексей Подлесных и Анастасия Гребенкина

После экспертных выступлений и неформального общения гостей ждал мастер-класс от бренд-шефа ресторанов «Урюк» Алексея Подлесных. Под чутким руководством шефа звёздные гостьи приготовили весьма изысканные блюда: запечённые сахарные мозговые косточки с ароматными травами на гриле и севиче из дикого сибаса с битыми помидорами черри, дайконом и зеленью кинзы. Финальную точку в мастер-классе «поставил» обожжённый на гриле сыр халуми, который подали с авокадо, салатом табуле и малиновым соусом. Алексею помогали Анфиса Чехова, Диля Долинская, Марина Корпан, Анастасия Гребёнкина.

Фото © Дмитрий КУЗНЕЦОВ

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