Министерство культуры Московской области и Департамент культуры Министерства обороны РФ заключили Соглашение о сотрудничестве

1 апреля 2021 года в Доме Правительства Московской области состоялось подписание Соглашения между Министерством культуры Московской области и Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации о расширении связей в сфере культуры, патриотического воспитания молодежи и популяризации подмосковной и армейской культуры.
Соглашение подписали министр культуры Московской области Елена Харламова и директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артём Горный.
«Мы уже давно сотрудничаем с Министерством обороны, но Соглашение позволит нам работать планово и системно, – сказала после подписания Соглашения министр культуры Московской области Елена Харламова. – Сегодня очень важно объединить усилия в период подготовки к 80-летию Битвы под Москвой.
Важно продумать совместную стратегию развития музея «Зоя» с музейным комплексом «Дорога памяти» и с Парком «Патриот». Ведь Парк «Патриот» – это не только про армию и вооружение, а прежде всего, это про любовь к стране, своей семье. И это могут быть не только традиционные совместные с военным ведомством музыкальные фестивали, но и проекты, ориентированные на молодёжь, на военных и гражданских.
Это могут быть крупные семейные фестивали и совместные выставки. На открытых площадках подмосковных парков летом могут играть военные оркестры. А летние кинотеатры могут предоставлять фильмы о военных и для военных и их семей. Областная филармония, театры, творческие коллективы могли бы выступать в домах офицеров в подмосковных военных городках».
«Мы видим в Московской области базовый регион, где мы могли бы отработать системную работу в сфере культуры, – сказал директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артём Горный. – В Министерстве обороны огромный культурный арсенал, который можно использовать и в интересах жителей Московской области. Это и Театр Российской армии, творческие коллективы, музеи. Вместе с Подмосковьем мы могли бы организовывать обменные выезды театральных коллективов, экскурсии для парадных расчетов, обмен детскими и творческими коллективами, совместные библиотечные проекты. А студия военных художников имени М.Б. Грекова могла бы сотрудничать с подмосковными художниками».
В рамках подписания Соглашения стороны договорились создать рабочую группу, которая станет переводить задуманные проекты в реальную плоскость.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.