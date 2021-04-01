Министерство культуры Московской области и Департамент культуры Министерства обороны РФ заключили Соглашение о сотрудничестве

1 апре­ля 2021 года в Доме Пра­ви­тель­ства Мос­ков­ской обла­сти состо­я­лось под­пи­са­ние Согла­ше­ния меж­ду Мини­стер­ством куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти и Депар­та­мен­том куль­ту­ры Мини­стер­ства обо­ро­ны Рос­сий­ской Феде­ра­ции о рас­ши­ре­нии свя­зей в сфе­ре куль­ту­ры, пат­ри­о­ти­че­ско­го вос­пи­та­ния моло­де­жи и попу­ля­ри­за­ции под­мос­ков­ной и армей­ской культуры.

Согла­ше­ние под­пи­са­ли министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Хар­ла­мо­ва и дирек­тор Депар­та­мен­та куль­ту­ры Мини­стер­ства обо­ро­ны РФ Артём Горный.

«Мы уже дав­но сотруд­ни­ча­ем с Мини­стер­ством обо­ро­ны, но Согла­ше­ние поз­во­лит нам рабо­тать пла­но­во и систем­но, – ска­за­ла после под­пи­са­ния Согла­ше­ния министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Хар­ла­мо­ва. – Сего­дня очень важ­но объ­еди­нить уси­лия в пери­од под­го­тов­ки к 80-летию Бит­вы под Москвой.

Важ­но про­ду­мать сов­мест­ную стра­те­гию раз­ви­тия музея «Зоя» с музей­ным ком­плек­сом «Доро­га памя­ти» и с Пар­ком «Пат­ри­от». Ведь Парк «Пат­ри­от» – это не толь­ко про армию и воору­же­ние, а преж­де все­го, это про любовь к стране, сво­ей семье. И это могут быть не толь­ко тра­ди­ци­он­ные сов­мест­ные с воен­ным ведом­ством музы­каль­ные фести­ва­ли, но и про­ек­ты, ори­ен­ти­ро­ван­ные на моло­дёжь, на воен­ных и гражданских.

Это могут быть круп­ные семей­ные фести­ва­ли и сов­мест­ные выстав­ки. На откры­тых пло­щад­ках под­мос­ков­ных пар­ков летом могут играть воен­ные оркест­ры. А лет­ние кино­те­ат­ры могут предо­став­лять филь­мы о воен­ных и для воен­ных и их семей. Област­ная филар­мо­ния, теат­ры, твор­че­ские кол­лек­ти­вы мог­ли бы высту­пать в домах офи­це­ров в под­мос­ков­ных воен­ных городках».

«Мы видим в Мос­ков­ской обла­сти базо­вый реги­он, где мы мог­ли бы отра­бо­тать систем­ную рабо­ту в сфе­ре куль­ту­ры, – ска­зал дирек­тор Депар­та­мен­та куль­ту­ры Мини­стер­ства обо­ро­ны РФ Артём Гор­ный. – В Мини­стер­стве обо­ро­ны огром­ный куль­тур­ный арсе­нал, кото­рый мож­но исполь­зо­вать и в инте­ре­сах жите­лей Мос­ков­ской обла­сти. Это и Театр Рос­сий­ской армии, твор­че­ские кол­лек­ти­вы, музеи. Вме­сте с Под­мос­ко­вьем мы мог­ли бы орга­ни­зо­вы­вать обмен­ные выез­ды теат­раль­ных кол­лек­ти­вов, экс­кур­сии для парад­ных рас­че­тов, обмен дет­ски­ми и твор­че­ски­ми кол­лек­ти­ва­ми, сов­мест­ные биб­лио­теч­ные про­ек­ты. А сту­дия воен­ных худож­ни­ков име­ни М.Б. Гре­ко­ва мог­ла бы сотруд­ни­чать с под­мос­ков­ны­ми художниками».

В рам­ках под­пи­са­ния Согла­ше­ния сто­ро­ны дого­во­ри­лись создать рабо­чую груп­пу, кото­рая ста­нет пере­во­дить заду­ман­ные про­ек­ты в реаль­ную плоскость.

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