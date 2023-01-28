Видеоигры меняют мир к лучшему? Узнаем в лектории ВДНХ на субботнем кофе вместе с командой Капитанов будущего

Какая она, культура будущего? Уже сегодня мы видим, что важной ее частью становятся видеоигры. Однако отношение к ним до сих пор неоднозначное. Кто-то считает, что это пустое детское развлечение, другие опасаются игровой зависимости. На самом деле компьютерные игры намного сложнее и интереснее: они способны сделать наш мир лучше.

О том, как создаются виртуальные миры, об уникальном языке видеоигр и о профессии игрового сценариста расскажет инди-разработчик и основатель онлайн-школы «Нарраторика» Мария Кочакова на субботней встрече в павильоне «Космос», которую ВДНХ проведет вместе с командой лектория «Капитаны будущего». Гостей мероприятия ждет не только увлекательная беседа, но и небольшие задания, которые дадут возможность испытать на себе, каково это – придумывать истории для видеоигр.

Встреча состоится 28 января в 12:00 на ВДНХ в пространстве павильона «Космос».

Регистрация на лекцию: https://cosmos-vdnh.timepad.ru/event/2305497/

Спикер: Мария Кочакова, игровой сценарист и инди-разработчик, преподаватель Института Бизнеса и Дизайна, основатель первой в России и СНГ школы нарративного дизайна и игровой сценаристики «Нарраторика». Работала в студиях Mail.Ru, Social Quantum, Tesla Games, а в 2015 году выпустила собственную игру Message Quest в Steam.

Лекторий «Капитаны будущего» – это образовательная платформа, где каждый может получить уникальные знания и вдохновение для собственных открытий. Спикеры лектория – представители передовых компаний и команд, которые уже сегодня стремятся сделать будущее комфортнее, экологичнее и технологичнее – Политехнического музея, Национального исследовательского университета ИТМО, проекта «Дети в Сколково», Яндекс Музея.

Прямую трансляцию лекций из образовательной программы можно посмотреть в сообществе «Капитаны будущего».

«Капитаны будущего» – развлекательно-познавательная вселенная, созданная медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С каждым годом она пополняется новыми проектами: это и семейная выставка-игра Terra Futura, и познавательный лекторий, и серия книг по «увлекательному завтраведению». А еще – обучающая игра «Капитаны будущего: TIME JUMPERS» и новый анимационный сериал-приключение о том, как наши решения влияют на будущее всего человечества.

«Капитаны будущего: Terra Futura» – это выставка-игра, где рождаются мечты. Здесь посетители отправляются в незабываемое путешествие во времени, где знакомятся с великими открытиями прошлого и размышляют о перспективах будущего. В лектории участники исследуют возможности науки и границы собственного потенциала: выдающиеся профессионалы встречаются с подрастающими Капитанами будущего, чтобы вместе помечтать и помочь молодому поколению выбрать профессию будущего.

Участие в образовательной программе бесплатное. Регистрация на события лектория и билеты на выставку – на сайте terrafutura.ru.

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