Развитие хлебопечения позволит создать 90 тысяч новых рабочих мест в селах

Об этом президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил на заседании Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 15 ноября.

В своем выступлении он рассказал, что хлебопечение является одной из ведущих отраслей АПК страны и обеспечивает около 11% от общего объема всей пищевой промышленности. По данным государственной регистрации Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2021 году на территории России работало 17,5 тыс. предприятий с видом деятельности «Производство хлебобулочных и мучных изделий», из них в сельской местности зарегистрировано 6,6 тыс. бизнесов. При этом 95,7% субъектов хлебопечения страны это малый и микро бизнес.

На 1 января 2022 года сельское население Российской Федерации составляет 36,7 млн. человек или 25% от всех жителей страны. В сельских населенных пунктах с численностью до 500 человек (около 116,2 тысяч населенных пунктов), по данным Росстата, проживает свыше 10 млн. человек.

— Несмотря на то, что в целом ситуация с обеспечением хлебом и хлебобулочными изделиями населения не вызывает опасения, в некоторых регионах из-за недостаточного количества пекарен наблюдается отсутствие свежей продукции в отдаленных поселениях, — отметил Юрий Кацнельсон.

По его мнению, одна из причин убыли сельского населения низкая инфраструктурная оснащённость села, а именно недостаточная территориально-экономическая доступность продуктов, в том числе хлеба для населения (отсутствие или малое количество торговых точек, а также нерегулярность поставок хлеба в отдаленные населенные пункты).

— Увеличение точек продаж, в том числе мобильных, поможет обеспечить людей продуктами первой необходимости, — добавил президент РОСПиК.

Развитие сельского хлебопечения отвечает целям и задачам Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В связи с этим Российская Гильдия пекарей и кондитеров разработала концепцию одноименного проекта, которую представила 11 октября на Форуме сельских пекарей России. Благодаря реализации программ «Развитие сельского хлебопечения в сфере малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ на 2023-2024 годы» будут популяризирована профессия пекаря, распространены предпринимательские навыки, созданы рабочие места, повысится качество продукции, сохранится социальная стабильность и доступность для населения качественной хлебопекарной и кондитерской продукции. Это в свою очередь позволит сохранить малые сельские поселения.

— Необходимо привлекать активное население и бизнес для производства хлеба и хлебобулочных изделий непосредственно в самих малых населённых пунктах нашей необъятной страны. Потенциал сельского хлебопечения значителен. Рынок хлебобулочной продукции на территории сельских поселений оценивается в 173 млрд. руб. в год. Показатели достижения целей развития сельского хлебопечения – это открытие не менее 5,5 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства и создание не менее 90 тысяч новых рабочих мест в сфере хлебопечения на сельских территориях, — заключил Юрий Кацнельсон.

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