«Орфей» приглашает на концерт «Код доступа: ОПЕРА»

Радиостанция «Орфей» приглашает гостей на камерный вечер музыки эпохи барокко. Трансляция концерта «Код доступа: ОПЕРА» пройдёт 10 декабря 2021 года на медиаплатформе video.orpheus.ru в 20.00. А желающие стать непосредственными участниками съёмок программы и задать свои вопросы главным героям вечера приглашаются в концертный зал «Оркестрион».

Солистка театра «Новая опера» Анастасия Белукова и известные музыканты – Николай Медведев (рояль), Марина Катаржнова (скрипка) и Андрей Березин (виолончель) – исполнят музыкальные сочинения эпохи барокко. В программе арии из опер «Ринальдо» и «Альцина» Генделя, «Дидона и Эней» Пёрселла, «Орландо» Вивальди и многие другие композиции. Сочетание барочных хитов, подобных знаменитой арии «Lascia ch’io pianga» из оперы «Ринальдо» Генделя, с редким мадригалом Каччини сделает музыкальный вечер по-настоящему изысканным, и каждый слушатель сможет найти для себя что-то новое и необычное.

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