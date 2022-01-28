В галерее Ruarts пройдет персональная выставка петербургского художника Виталия Чистякова

Формы на полотнах Чистякова изображены с помощью простых плоскостей цвета, но псевдо-абстрактные образы легко считываются: художник пишет конкретные объекты из своего окружения – кресла, банки, ложки, спички и другое, а свое искусство сам он называет «предметным». Виталий творит без ограничений, следуя инстинкту, полностью погружаясь в процесс.

Тихий и углубленный в себя стиль завораживает. Художник рисует линиями, которые группируются в цветовые пятна, его движение кисти особенно хорошо видно в пастелях. Постепенно цвета приобретают автономию, и возникает то самое «безграничное» красное, желтое, пурпурное, синее. Финальное изображение получается благодаря многослойному наращиванию цветных масс. Подобно большим витражным окнам холсты Чистякова то наполняются пульсирующим теплом, то постепенно остывают, и в зависимости от силы света открываются всё новые и новые цветовые звучания.

Созданные образы Виталий называет «чистыми», смещая фокус с внешней формы на природу вещей, их истинное, идеальное состояние. Возникает и другая параллель, возможно, бессознательно, из-за схожести с фамилией он пишет «чистые», сугубо личные, «чистяковские» предметы.

«К такой чистоте и силе обобщения стремились художники русского авангарда, черпая вдохновение в иконе, лубке, примитиве и наивном искусстве. Здесь само искусство громогласно, языком форм, рожденных легко и свободно, являет себя», – комментирует живопись Чистякова арт-критик Глеб Ершов.

На выставке в галерее Ruarts будут представлены ранние графические серии художника и ряд больших живописных холстов, а также совсем новые работы, написанные во время новогодних праздников.

Выставка работает с 4 февраля по 27 марта 2022 года.

Виталий Чистяков является резидентом объединения «Новые городские художники» с 2018 года. Благодаря поддержке объединения Чистяков стал полноправным участником современной арт-сцены. В 2019 году работы Виталия Чистякова экспонировались на коллективной выставке «Новых городских» «Оргалиты» в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина, в 2020 году – в ГМВЦ «РОСИЗО» в Москве, в 2021 году прошла персональная выставка «Чистые объекты» сразу на двух площадках в Санкт-Петербурге – в галерее Navicula Artis и стенах Новой Академии изящных искусств. В 2021 году работы Чистякова были показаны на выставке, приуроченной к выпуску ежегодного альманаха студии AMINAZINE в галерее 3120 Gallery в Санкт-Петербурге.

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