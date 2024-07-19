Владимир Путин поприветствовал гостей и организаторов фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

17 июля на сцене Ледового дворца в Северной столице стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» – самое громкое событие лета с невероятно богатой историей и самыми яркими, востребованными и любимыми исполнителями, выходящими на сцену.

32 года существует фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». И за это время он стал настоящей визитной карточкой Северной столицы. Это долгожданное и любимое жителями города на Неве событие. Его огромную значимость, культурную и историческую ценность отмечают не только зрители, но и президент России Владимир Путин. В день открытия фестиваля он прислал приветственное обращение к организаторам, участникам и зрителям.

«На протяжении многих лет фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны, – говорится в обращении президента РФ. – Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга, которые ценят его за богатую, интересную программу и особую вдохновляющую атмосферу, царящую на концертных площадках. Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям».

И для всей «Русской Медиагруппы» и основателя фестиваля Владимира Киселева подобная высокая оценка президента страны – огромная честь.

В первый день фестиваля состоялся концерт «Звезды хайпа». Это концепция, созданная «Русской Медиагруппой», чтобы объединить молодых талантливых и ярких исполнителей, не боящихся эпатажа и экспериментов. Именно они открывали фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Примечательно, что в истории фестиваля не раз восходящие звезды, выступавшие на сцене, становились суперпопулярными в будущем.

Ведущими концерта «Звезды хайпа» стали две яркие молодые пары: Юрий Киселев и Валя Карнавал, а также BITTUEV и Вита Чиковани.

На сцену в этот вечер вышли: Митя Фомин, «Земляне», Мари Краймбрери, Юрий Киселев, Ханна и Кирилл Мойтон, «ЦУ Е ФА», «Бойкот», Аня Покров, Artik&Asti, Вита Чиковани, BITTUEV, Vlade Kay, МОТ, «5 утра», KONFUZ, Марсель, Юлия Савичева и Джизус, Денис Клявер, «Санкт-Петербург», Валя Карнавал, Amirchik, RASA, DJ DIMIXER, Паша Панамо, Леша Свик, Олег Майями, Леша Покровский, Wallem, Марина Бриз, MIIDAS, Марко Радинович, Алиса Герцовская.

Каждого артиста публика встречала необыкновенно горячо, зрители аплодировали, танцевали, поднимали вверх телефоны с зажженными фонариками, приветствуя исполнителей, которые по-настоящему зажигали на сцене.

Примечательно, что в шоу приняли участие исполнители, давно завоевавшие любовь миллионов поклонников, но по-прежнему умеющие и любящие «хайпануть». Например, Митя Фомин, который выступил с песней «Мяу» из шоу «Конфетка» на ТНТ, Денис Клявер, вышедший на сцену в тандеме с DJ DIMIXER.

«Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» – безусловно, одно из главных событий в родном Питере и во всей России, – отметил Денис Клявер. – Это всегда грандиозно, ярко, необычно, очень интересно. Фантастическая сцена, потрясающий режиссер! В этот раз я участвовал в концерте «Звезды хайпа», но для меня это слово более объемное, я включаю в него не только резонанс или «желтуху». Хайп – это неожиданность, все, что вызывает эмоцию. И возможность вызывать ее за счет музыки – это круто. Поэтому здесь я решил презентовать мое альтер-эго, мой рок-проект «Mysterion».

Не обошлось и без трогательных моментов. Текущий год был объявлен Владимиром Путиным Годом семьи, и на многих мероприятиях «Русская Медиагруппа» затрагивает эту тему. Так на сцену фестиваля вышла многодетная семейная пара – Сергей и Дарья Рыбачевы, а танцевали вместе с ними Лизогуб и Давид Туров.

Сами артисты невероятно высоко оценили фестиваль.

«С фестивалем «Белые ночи Санкт-Петербурга» у меня связаны самые теплые воспоминания, здесь проходили одни из первых моих значимых выступлений, – поделился своими эмоциями ведущий Юрий Киселев. – Уже много лет я веду этот фестиваль. Каждый раз мы все выше ставим планку, и нам удается ее достичь. Для меня фестиваль связан с большим количеством воспоминаний и эмоций. И такую атмосферу, как в Питере, мало где встретишь».