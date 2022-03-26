Владимир Спиваков, Анна Аглатова и Алексей Неклюдов исполнят в Доме музыки арии и сцены из известных опер

Оперные звезды Анна Аглатова и Алексей Неклюдов выступят в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 3 апреля. В программе концерта – знаменитые арии и сцены из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Бизе, Гуно и Массне.

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России завершают свой оперный абонемент сезона 2021/2022 концертом с участием звезд российской и мировой оперной сцены – ведущей солистки Большого театра России Анны Аглатовой и солиста театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова Алексея Неклюдова.

Анна Аглатова – обладательница необычайной красоты голоса и феноменального драматического таланта. По мнению критиков, в уникальном тембре ее голоса сочетаются «солнечная яркость и сочность, сверкающий блеск и невероятная полетность, прозрачность, легкость и филигранность колоратур, изящно вписанных в смысловое содержание роли…». В 2009 году певица была удостоена молодежной премии «Триумф». Ее самая первая крупная работа на сцене Большого театра – роль Памины в опере «Волшебная флейта В.А. Моцарта – была выдвинута на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». «В моем репертуаре довольно разные героини: это и трагическая Лиу в «Турандот», и хитрая красавица Розина в «Севильском цирюльнике», и серьезная влюбленная Микаэла в «Кармен». Всех их объединяет моя любовь к ним…ко всем, – рассказывает артистка. – Все они истинные женщины! Я стараюсь воссоздать на сцене непохожие характеры. Но, надо признать, что без моей собственной энергии они были бы не мои, чужие, поэтому часть моей экспрессии, эмоциональности присутствует в каждой моей роли».

Вокальное и актерское мастерство также продемонстрирует блистательный тенор, лауреат национальных и международных конкурсов Алексей Неклюдов. Певец создал на сцене яркие образы Ленского, Альфреда и Неморино. Критики особо отмечали его работу в опере «Евгений Онегин», в том числе светлую романтическую трактовку роли, органичность и осмысленность в подаче музыкального материала. С 2013 года певец является солистом Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, а с 2014 года – приглашенным солистом Большого театра России, где он дебютировал в опере Моцарта «Так поступают все женщины».

В Светлановском зале в исполнении певцов прозвучат арии и сцены из опер «Евгений Онегин» и «Иоланта» Петра Чайковского, «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, «Травиата» и «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе, «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно, «Вертер» Жюля Массне.

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