Певица София Феськова представила клип «Это спорт»

Юная певица из Санкт-Петербурга София Феськова представила новый клип на песню «Это спорт». Видео доступно в официальной группе в VK.

Это очень мотивирующий клип, где уже состоявшиеся успешные спортсмены вдохновляют детей на занятие спортом, на достижение высоких результатов.

В новом видео, вышедшего при поддержке Всероссийского проекта «Герои с Нашего двора», приняли участие известные Олимпийские чемпионы Ольга Кужела, Наталья Воробьева, Наталья Антюх, Алексей Ягудин, Ахаимова Лилия, а также юные спортсмены Анна Иванова, Андрей Кутовой, Анна Конаныхина и другие известные представители спорта.

«Очень хочется поддержать российских спортсменов в это нелегкое время», — говорит исполнительница.

Съемки ролика проходили в Санкт-Петербурге.

София Феськова — юная российская певица, представившая Россию в конкурсах «Детское Евровидение – 2020» и «Детская Новая Волна». Участница проекта «Голос. Дети». Ранее клип певицы «Все в наших руках» был включен в топ-10 на телеканалах RU.TV и «Жара ТВ».

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