КАЛИНИНГРАД: в Музее изобразительных искусств работает выставка «Любовь и боги Сальвадора Дали»

Дали – талант и гений, провокатор и скандалист, символист и игрок смыслами. Впервые в Калининграде представлены произведения живописи, графики, скульптуры из собрания галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург).
Скульптура – довольно не так часто представляемое публике искусство – в залах музея. Посетитель может увидеть знаменитую Венеру с ящиками, что же каждый ящик может содержать – вопрос снова к посетителю. Иначе говоря, приглашение к размышлению. Представленные работы мастера – отсылки к творчеству Леонардо да Винчи (без его имени невозможна тема технического прогресса), античным и библейским сюжетам, художникам прошлого, эпохе Возрождения, конечно, родным, испанским – женщинам в старинных костюмах, пикадорам, пению под гитару, вельможам (тут уже улавливается знаменитая ирония Дали к чопорному испанскому двору).
Мир Дали – причудлив всегда, в этот раз место нашлось как мыслям о науке – движущей силе человечества, так и о вечном, повторяющемся сквозь века – от античности до современности. В работах Дали – синтез праздника-карнавала, философского трактата, иллюзии, иронии. Он верен себе, своим образам, будь то Гала, расплавленные часы, или Дон Кихот.
Выставка открыта до 25 сентября 2022 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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