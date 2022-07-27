КАЛИНИНГРАД: в Музее изобразительных искусств работает выставка «Любовь и боги Сальвадора Дали»

Дали – талант и гений, провокатор и скандалист, символист и игрок смыслами. Впервые в Калининграде представлены произведения живописи, графики, скульптуры из собрания галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург).

Скульптура – довольно не так часто представляемое публике искусство – в залах музея. Посетитель может увидеть знаменитую Венеру с ящиками, что же каждый ящик может содержать – вопрос снова к посетителю. Иначе говоря, приглашение к размышлению. Представленные работы мастера – отсылки к творчеству Леонардо да Винчи (без его имени невозможна тема технического прогресса), античным и библейским сюжетам, художникам прошлого, эпохе Возрождения, конечно, родным, испанским – женщинам в старинных костюмах, пикадорам, пению под гитару, вельможам (тут уже улавливается знаменитая ирония Дали к чопорному испанскому двору).

Мир Дали – причудлив всегда, в этот раз место нашлось как мыслям о науке – движущей силе человечества, так и о вечном, повторяющемся сквозь века – от античности до современности. В работах Дали – синтез праздника-карнавала, философского трактата, иллюзии, иронии. Он верен себе, своим образам, будь то Гала, расплавленные часы, или Дон Кихот.

Выставка открыта до 25 сентября 2022 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.