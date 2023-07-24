Вологодские гастроли. В музее-заповеднике «Царицыно» представлена выставка «Вологда город ремёсел»

Резьба по дереву и бересте, эмаль и финифть, ювелирные украшения, конечно, вологодское кружево – всё это до сегодняшнего дня сохраняется в Вологде – городе, богатом историей и народными промыслами. Камерная, но очень красивая выставка представлена в Большом дворце.

Город ремёсел – так называется международный фестиваль, проводящийся в Вологде вот уже на протяжении девяти лет (следующий год – юбилейный). Мастера и мастерицы из регионов России, а также зарубежья – от Армении до Эстонии – приезжали в этом году на фестиваль. Себя показать и на других посмотреть, как это и принято на ярмарках, фестивалях. На протяжении десятилетий народные промыслы Вологодчины сохраняются и передаются из поколения в поколение, изделия современных мастеров как раз и представлены на выставке.

Резьба по дереву представлена изделиями Евгения Курочкина – вологодские улочки, палисады, вдали которых виднеются купола храмов и церквей города. Плетение из бересты – произведениями Наталии Кашиной, до настоящего времени передающей своё умение подрастающим поколениям, ребятам. Совершенно дивные ажурные кружева украшают праздничные сумочки. Отдельного любования заслуживают домики-светильники. Одним словом, Вологду – город севера России – славы народных промыслов, отразивших всю историю сословий, улиц, событий.

Выставка завершит работу 17 декабря 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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