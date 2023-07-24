В Академии «Меганом» завершилась авторская программа Юрия Башмета

С 16 по 23 июля в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») молодые музыканты со всей России творили под руководством экспертов в области классической музыки и создавали авторские композиции, в очередной раз доказывая востребованность академического искусства и его значимость в культурном коде России.

Авторская программа «Академия Юрия Башмета» объединила 125 молодых талантливых музыкантов со всей России и стран ближнего зарубежья — учиться у Юрия Башмета приехали молодые дирижеры, звукорежиссеры, артисты оркестра и композиторы из Санкт-Петербурга, Красноярского края, Донецкой и Луганской народных республик, Татарстана и Белоруссии.

Полноценный образовательный курс разработан Академией творческих индустрий «Меганом» под кураторством лучших мастеров музыкальной индустрии современности и направлен на поддержку молодых профессионалов, повышение интереса к новой академической музыке в России. Идейным вдохновителем и руководителем образовательной программы выступил альтист, дирижер, Герой Труда РФ, Народный артист СССР, Легенда Тавриды, лауреат четырех Государственных премий РФ и премии «Грэмми» Юрий Башмет. Курирует программу музыкальный продюсер арт-кластера «Таврида» Анна Храмова, а в числе опытных наставников — директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко. Кроме того, экспертами программы выступили Народный артист России, профессор Московской консерватории, почетный председатель союза композиторов РФ Александр Чайковский, российский композитор, пианист, педагог, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кузьма Бодров, композитор, автор мюзиклов, симфонической и камерной музыки, музыки для театра и кино Антон Танонов, артистка ГСО «Новая Россия», лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка и первая скрипка Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра Анастасия Тимошенко, дирижер Московской Государственной Академической Филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Цинман и другие.

«Гениальные музыканты вырастают из способных и талантливых. В Академии «Меганом» собрались как раз такие. Поэтому перспектива у классической музыки в России очень хорошая. Академическое искусство сейчас востребовано, люди ищут вдохновение и утешение именно в классических произведениях. Наша задача сейчас помогать молодым музыкантам развиваться и популяризировать их творчество», — рассказал Александр Чайковский.

За время обучения молодые авторы под руководством наставников написали 24 произведения. Часть из них будет выпущена на музыкальном лейбле арт-кластера «Таврида» для прослушивания широкой аудиторией.

Ключевым событием образовательной программы стал Первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», который проводится в поддержку молодых имен и отечественной музыкальной культуры. В рамках фестиваля прошли камерные концерты участников симфонического оркестра. В основу музыкальной программы вошли произведений молодых российских композиторов и признанные шедевры классической музыки. Среди новых имен классической музыки Анастасия Чернова из Москвы с окрыляющей пьесой «Взлетай», которая была создана для спектакля по пьесе Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». Кроме того, молодой композитор Игорь Комар из Беларуси на фестивале презентовал сразу несколько произведений: неклассическая композиция «Сентиментальный вальс» и камерная кантата «Исповедь матери».

Фестиваль открылся 20-го июля выступлением музыкантов на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов. Череда музыкальных событий продолжилась камерным концертом в Доме шампанских вин «Новый Свет». Помимо выступления участников образовательной программы в винных подвалах и тоннелях прошла выставка работ талантливых художников арт-кластера «Таврида». Завершится Фестиваль классической музыки «Звезды Меганома» 22 июля большим концертом симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. Шедевры классической музыки и произведения молодых композиторов сыграли в закатные часы прямо на побережье пляжа «Академический». Открытый концерт посетили более 650 зрителей — среди них местные жители и гости Крыма. К команде мэтра и Легенды Тавриды в качестве дирижеров присоединились молодые и перспективные участники образовательной программы ー Максим Акулов, Александр Андрианов, Залина Карданова, Вероника Кунцевич и Николай Мазаев.

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