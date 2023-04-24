РАДИО «ШАНСОН»: МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ 2023

22 апреля на сцене ультрасовременной концертной площадки «LIVE Арена» состоялось одно из самых масштабных событий в российской песенной культуре — ХXII церемония вручения премии «Шансон Года 2023». «Радио Шансон» традиционно подводит музыкальные итоги за год и представляет песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции.

На протяжении многих лет песни на стихи поэта Михаила Гуцериева приносят их исполнителям заветные статуэтки в виде золотого гитарного грифа.

В этом году шесть композиций на стихи Михаила Сафарбековича были отмечены наградами премии «Шансон Года»: «Ждёт меня любимая» Руслана Алехно, «Женский каприз» Евгения Григорьева (Жеки), «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг, «Я жду звонка» Стаса Михайлова, «Кто любит меньше - тот умней» Сергея Ростова, «Виктория-вестница» Артура Руденко и Виктории Алешко. Специальными гостями церемонии стали Таисия Повалий с песней «Чай с молоком» и Миа Манолли с композицией «Бессмертная Афина».

Произведения, прозвучавшие в концерте «Шансон года 2023», старательно создавались совместно с такими известными композиторами, как Сергей Ревтов, Андрей Мисин, Виктор Дробыш, Сергей Ростовъ, Евгений Григорьев, Андрей Ктитарев и Иллона Янковская.

Каждая из песен на стихи Михаила Гуцериева уникальна по своему стилю и замыслу. За кулисами артисты рассказали о сотрудничестве с поэтом и поделились впечатлениями о премии и эмоциями от выступлений.

«Сегодня я исполнил песню «Я жду звонка», о человеке, который пребывает в ожидании звонка, знака. Считаю, что жизнь, душа и судьба даются Богом с рождения. Я верю, что во всём есть промысел Божий, поэтому подсказок судьбы не жду, а многие вещи даже знать не хочу, так интереснее жить. Есть песни со временем, а есть песни без времени. Я становлюсь старше, надеюсь, мудрее. В моём репертуаре есть несколько песен на стихи Михаила Сафарбековича. «Я жду звонка» – это «в десяточку», все шестерёнки сошлись, раз - и всё получилось», — поделился Стас Михайлов.

«С песней «Ждёт меня любимая» в прошлом году проехал весь Донбасс. В этом году ни одна поездка по Херсонской области не обходится без её исполнения. Это поистине волнительные моменты. В песне заложены чувства, смысл, которые необходимы сейчас нашим героям, нашим парням. Все должны вернуться домой живыми и знать, что их все очень ждут и любят», — рассказал Руслан Алехно.

«Песня «Кто любит меньше - тот умней», за которую я получил премию «Шансон года 2023», родилась из сборника афоризмов Михаила Гуцериева. Если прислушаться к словам, то там очень много философского. В короткой фразе, в одном предложении нужно выразить не только мысль и нравоучения, но и показать свою любовь, кого-то пожалеть. Гуцериев, пожалуй, единственный наш современник, который владеет таким искусством. Для меня большая честь работать с таким выдающимся поэтом», — признался Сергей Ростовъ.

Специальным гостем премии стала несравненная Таисия Повалий, подарившая зрителям Live Арены потрясающую песню на стихи Михаила Гуцериева «Чай с молоком». По словам артистки, песня после первого же прослушивания понравилась ей, и она сразу поняла, что хочет петь её постоянно. Время и любовь слушателей показали, что композиция заняла особое место в сердцах многих из них.

«Песня «Женский каприз» — это моя третья совместная работа с Михаилом Гуцериевым и для меня она очень важна. Все песни замечательно воспринимаются на концертах, люди просят исполнять, люди знают и поют вместе. «Женский каприз» будет в моём репертуаре ещё долгие годы и у песни будет счастливая песенная судьба», — рассказал исполнитель и автор музыки Жека (Евгений Григорьев).

Также впервые с такой большой сцены прозвучали новые работы на стихи Михаила Гуцериева и музыку Андрея Мисина: «Огонь забытых мной цитат» от королевы шансона по-русски Ирины Круг и «Виктория-вестница» в исполнении заслуженной артистки Белоруссии Виктории Алешко и известного шансонье Артура Руденко.

«Для меня это третья премия «Шансон года». Но, так как, я в дуэте — для меня это дебют. Абсолютно новые эмоции, волнение. Виктория меня вдохновляла своей красотой и грацией. Спасибо нашим авторам за эту песню: Михаилу Гуцериеву и Андрею Мисину», — рассказал Артур Руденко.

«Честно признаюсь, никогда не мечтала, что получу «золотой гриф» от радио «Шансон». Для меня это событие превратилось в состояние безусловного счастья. Получить легендарную премию «Шансон года» это что-то из разряда фантастики. Но это не сон. И всё это благодаря прекрасной песне поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Мисина. Она не похожа на другие песни, в душе оставляет ощущение первозданной любви и лёгкости», — растрогалась Виктория Алешко.

Певица Ирина Круг получила статуэтку за композицию «Огонь забытых мной цитат»: «Это свежая работа в тандеме с Михаилом Гуцериевым. Секрет плодотворного сотрудничества в хороших стихах, которые становятся прекрасными песнями. Одна из моих любимых — «Шанель». Я очень выборочно к материалу отношусь, его присылают очень много, но не каждые стихи могут зацепить. Мне понравилось — я исполнила, зритель оценил и полюбил».

Многотысячная «LIVE Арена» насладилась душевными и искренними песнями в исполнении самых ярких и любимых звёзд шансона по–русски.

Телеверсия музыкальной премии «Шансон года 2023» будет показана в эфире «Первого канала». О точной дате будет сообщено дополнительно. Следите за нашими новостями.

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